Miralem Pjanic heeft stevig uitgehaald richting trainer Ronald Koeman na zijn tijdelijke vertrek bij FC Barcelona. De Bosniër wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Besiktas.

"Hij had geen respect voor me. Hij sprak nooit met mij", foeterde Pjanic vrijdag in een interview met Marca. "Ik ben een speler die alles kan accepteren, maar ik had graag een-op-een uitleg gekregen. Nu deed hij alsof er niets aan de hand was en behandelde hij me alsof ik vijftien was."

Het zat de 31-jarige middenvelder vooral dwars dat hij niet wist wat zijn rol in het elftal was. Hij kon zich nooit richten op één positie en stond vorig seizoen slechts zes keer in de basis in La Liga. "Soms liep ik 45 minuten warm en mocht ik niet invallen. Dat had ik nog nooit meegemaakt."

"Maar ik ben altijd heel respectvol geweest, naar de trainer en naar de teamgenoten. Je kan het iedere speler vragen en die zal zeggen dat ik altijd goed trainde en mijn best deed."

'Hij is een heel erg vreemde trainer'

Desondanks leverde die instelling geen basisplaats op voor Pjanic, die niets begreep van Koeman. "Ik denk dat ik een goede speler ben met een professionele houding. Maar hij is een heel erg vreemde trainer. Eentje die ik nog nooit heb meegemaakt."

Het financieel geplaagde Barcelona hoopte de 101-voudig international deze zomer definitief van de hand te doen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een huurconstructie. Besiktas, een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League, bood uiteindelijk een oplossing voor Pjanic en de Spaanse topclub.

Bij Besiktas gaat Pjanic dit seizoen 2,75 miljoen euro verdienen. Volgens Spaanse media is dat minder dan de helft van het totale salaris van de middenvelder. "Ik ben akkoord gegaan met een salarisverlaging en ben naar Besiktas gegaan omdat ik van voetbal hou."