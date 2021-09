Hoewel Montenegro slechts 67e staat op de FIFA-ranking, voorziet Louis van Gaal zaterdagavond in Eindhoven opnieuw een lastige wedstrijd voor het Nederlands elftal. De bondscoach schaalt de ploeg op bepaalde punten zelfs hoger in dan Noorwegen, dat Oranje woensdag op 1-1 hield in de WK-kwalificatie.

"Montenegro heeft meer creatieve spelers dan Noorwegen. Dat slimme en dat lepe zit in de voetbalcultuur van het oude Joegoslavië. Het wordt lastig", aldus Van Gaal.

Toch hebben de Montenegrijnen met verdediger Stefan Sávic (Atlético Madrid) en Adam Marusic (Lazio) slechts twee spelers van aansprekende Europese clubs in de selectie. Van Gaal verwacht dan ook dat de bezoekers in het Philips Stadion inzakken, zoals de Noren woensdag in Oslo ook deden.

"Ze zullen waarschijnlijk hetzelfde spelen als Noorwegen en dan lopen we tegen dezelfde problemen aan. Dit keer moeten we een oplossing vinden", vervolgt Van Gaal, die al eerder aangaf dat de "vorm van de dag" ontbrak in Noorwegen.

"Hoe ik ervoor kan zorgen dat dat tegen Montenegro anders is? Door te trainen, waarbij het schaduwelftal speelt als Montenegro. En door spelers verbaal te triggeren. Het brein moet gaan werken, spelers moeten gaan imagineren. Focus, waardoor ze tot een betere uitvoering komen. We leden te veel balverlies tegen Noorwegen."

Mogelijk rol voor Weghorst als pinchhitter

Opvallend is dat Van Gaal tegen Noorwegen maar twee keer wisselde. Hij bracht ook geen pinchhitter in, maar leek zich te verzoenen met een punt. Tegen Montenegro zal dat anders zijn, mocht een voorsprong lang uitblijven. Mogelijk is daarbij een rol weggelegd voor Wout Weghorst, zeker nu Luuk de Jong ontbreekt in de selectie.

"Weghorst heeft alle karaktertrekken van een pinchhitter", vindt Van Gaal. "Hij is voor mij de ideale man, al moeten we dan wel met andere buitenspelers spelen. Als Cody Gakpo en Donyell Malen erin staan, zoals in de tweede helft tegen Noorwegen, moet je Weghorst niet inbrengen."

Nederland tegen Montenegro begint zaterdag om 20.45 uur in het Philips Stadion in Eindhoven. Dinsdag sluit Oranje de interlandperiode af met een confrontatie in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegen Turkije.