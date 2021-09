Thijs Dallinga heeft Excelsior vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie aan een ruime overwinning geholpen. De 21-jarige aanvaller maakte vier doelpunten in de met 0-5 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Den Bosch.

Dallinga opende de score in Stadion De Vliert in de negentiende minuut en was binnen elf minuten nog tweemaal trefzeker. Een kwartier voor tijd scoorde hij voor de vierde keer, waarna Reuven Niemeijer voor het slotakkoord zorgde.

Dankzij de overwinning klimt Excelsior met tien punten uit vijf wedstrijden naar de tweede plaats. De achterstand op koploper Jong AZ, dat volgende week pas weer in actie komt, is twee punten. FC Den Bosch is met zes punten terug te vinden in de middenmoot.

Later op de avond staat nog een wedstrijd op het programma. Om 21.00 uur gaat FC Emmen op bezoek bij Helmond Sport.

