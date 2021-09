Mario Mandzukic heeft per direct zijn carrière beëindigd. De 35-jarige Kroatische spits, die zonder club zat, kondigde zijn afscheid vrijdag aan.

"Toen ik vroeger mijn eerste voetbalschoenen aantrok, had ik nooit kunnen bedenken wat ik allemaal mee zou maken in het voetbal", schrijft Mandzukic op Instagram. "Ik maakte doelpunten op de hoogste podia en won prijzen met de beste clubs."

"Ik ben er trots op dat ik mijn land vertegenwoordigd heb en een aandeel had in het schrijven van sportgeschiedenis voor Kroatië. Voetbal zal altijd onderdeel van mijn leven blijven, maar ik kijk uit naar een nieuw hoofdstuk."

Mandzukic zat zonder club sinds zijn contract bij AC Milan in juli niet werd verlengd. Begin dit jaar tekende hij voor een half jaar bij de Italiaanse club, met een optie voor nog een seizoen.

Eerder kwam Mandzukic uit voor Bayern München, Atlético Madrid en Juventus. Met Bayern veroverde hij in 2013 de Champions League.

Mandzukic haalde in 2018 met Kroatië de finale van het WK, waarin Frankrijk met 4-2 te sterk was. Hij maakte de tweede treffer voor zijn land in de eindstrijd. In de halve finales maakte de 89-voudig international tegen Engeland het winnende doelpunt in de verlenging.