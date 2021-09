Het lijkt erop dat André Onana na dit seizoen vertrekt bij Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars verwacht niet dat de 25-jarige doelman zijn contract bij de Amsterdamse club nog zal verlengen.

"In voetbal weet je het nooit, maar op dit moment zie ik het niet snel gebeuren", zei Overmars vrijdag in gesprek met Ajax TV over een eventuele contractverlenging van Onana. De verbintenis van de Kameroener loopt volgend jaar zomer af en Ajax deed al verschillende pogingen om die te verlengen.

"We zijn heel helder geweest", vervolgde Overmars. "We zijn lang bezig geweest om zijn contract te verlengen, maar dat lukte niet. Daarna gaven we hem de ruimte om een transfer te maken en dat lukte ook niet. Maar wij moeten als club natuurlijk verder. Dan kunnen wij niet wachten op André."

De afgelopen weken waren er transfergeruchten rondom Onana, maar hij vond geen nieuwe club voor het sluiten van de markt eind augustus. Ajax heeft besloten de keeper voorlopig met Jong Ajax te laten meetrainen. Hij zit tot 4 november nog een dopingschorsing uit.

'Het moet van twee kanten komen'

"In de winter zou hij nog een andere club kunnen vinden, maar op gegeven moment kom je op een punt dat hij nog een fatsoenlijk bedrag moet opleveren", aldus Overmars. "Het moet van twee kanten komen en als het bedrag niet voldoende is, dan vertrekt hij in juni maar voor niets."

Vrijdag werd ook bekend dat Onana door Ajax is ingeschreven voor de Champions League. Hij kan door zijn dopingschorsing alleen de laatste twee groepsduels in actie komen.

Maarten Stekelenburg is voorlopig de eerste doelman van Ajax, dat deze zomer ook twee nieuwe keepers aantrok. De 37-jarige Remko Pasveer werd overgenomen van Vitesse en de 21-jarige Jay Gorter van Go Ahead Eagles.