Het Nederlands elftal heeft de afgelopen dagen in de vergaderruimte op spelhervattingen getraind in plaats van op het trainingsveld. Volgens de bondscoach is "droog trainen", zoals hij het zelf noemt, noodzakelijk omdat de opstelling anders uitlekt.

"Met droog trainen bedoel ik binnen, in onze meetingroom. Daar staan 25 stoelen op 1,5 meter, want zo groot is onze selectie. Het is een behoorlijke ruimte", legde Van Gaal vrijdag uit op zijn persconferentie in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd zaterdag in Eindhoven tegen Montenegro.

De spelers bekijken bij zo'n droge training eerst beelden. "En daarna schuiven ze de stoelen naar de zijkant en gaan we staan zoals bij een spelhervatting", vervolgde Van Gaal. "Zonder bal. Zo moet in de wedstrijd meteen duidelijk zijn waar iedereen moet staan. Zonder te schreeuwen."

Stefan de Vrij, die naast Van Gaal zat op de persconferentie in Zeist, vertelde dat hij zo ook weleens met zijn club Internazionale traint. "Maar niet binnen, alleen op het veld", aldus De Vrij.

"Maar ik moet het binnen doen", zei Van Gaal. "Anders zien jullie van de media het en dan is de opstelling bekend. En dan is het voor de tegenstander makkelijker om ons te bespelen."

42 Van Gaal applaudisseert na compliment De Vrij: 'Geweldig antwoord'

'Krijg niet de kans om 5-3-2 te spelen'

Overigens verklapte Van Gaal al een groot deel van zijn opstelling tegen Montenegro. Hij zei dat Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Steven Berghuis gaan starten. Duidelijk werd ook dat Oranje weer in een 4-3-3-formatie begint.

De bondscoach vindt 5-3-2 eigenlijk een beter systeem, maar de tijd ontbreekt om dat erin te slijpen. "Daar heb ik zes weken voor nodig, zoals ik voor het WK in Brazilië had. Nu heb ik twee keer twee dagen de tijd. Ik krijg dus niet de kans om dat systeem te spelen. Of het moet zo slecht gaan dat ik niet anders kan. Maar ja, dan ben ik al ontslagen."

Op het WK eind 2022 in Qatar zal Oranje evenmin 5-3-2 kunnen spelen, verwacht Van Gaal. "Anders dan voor het WK in 2014 hebben we voor Qatar een week voorbereidingstijd. We moeten daarom dicht bij onszelf blijven. En dan bedoel ik niet dicht bij Louis van Gaal, maar dicht bij de spelers. Die moet ik het zo makkelijk mogelijk maken en daarom speel ik 4-3-3."

Nederland tegen Montenegro begint zaterdag om 20.45 uur in het Philips Stadion in Eindhoven. Dinsdag sluit Oranje de interlandperiode af met een confrontatie in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegen Turkije.