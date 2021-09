Ondanks de terugkeer van Matthijs de Ligt geeft Louis van Gaal Stefan de Vrij opnieuw een basisplaats bij Oranje. De bondscoach verklapte op zijn persconferentie daags voor het WK-kwalificatieduel met Montenegro dat ook Steven Berghuis en Denzel Dumfries in de basis zullen staan.

De Vrij start als rechter centrale verdediger, liet Van Gaal vrijdag weten. De bondscoach wilde niet prijsgeven of de verdediger van Internazionale opnieuw een duo vormt met Virgil van Dijk, of dat De Ligt na zijn schorsing toch terugkeert in het basiselftal.

De bondscoach liet eveneens in het midden of Oranje wederom in een 4-3-3-systeem speelt, of dat hij voor een 5-3-2-variant kiest. Bij een systeem met drie centrale verdedigers kunnen De Vrij, De Ligt én Van Dijk spelen.

"Ik wil de trainer van de tegenpartij niet wijzer maken dan hij al is", zei Van Gaal. "De tendens in het internationale voetbal is dat er heel compact en verdedigend wordt gespeeld. Wij zullen moeten durven voetballen en de juiste balsnelheid gebruiken."

Oranje mist door een schorsing linksback Daley Blind. De bondscoach wilde niet aangeven wie zijn vervanger wordt. Met Nathan Aké, Tyrell Malacia en Devyne Rensch heeft hij drie opties.

De Vrij blijft kritisch op eigen spel

De Vrij zat naast Van Gaal op de persconferentie. De verdediger had een blauw oog overgehouden aan de wedstrijd met Noorwegen (1-1). Na afloop van het duel in Oslo betitelde Van Gaal hem als beste speler aan de kant van Oranje.

"Dat is mooi om te horen, maar ik blijf ook kritisch naar mezelf kijken", zei De Vrij, die eerder basisspeler was onder Van Gaal op het WK van 2014 in Brazilië, waar Oranje brons won.

Onder andere bondscoaches moest De Vrij vaak genoegen nemen met een reserverol. De 29-jarige verdediger speelde tegen Noorwegen zijn vijftigste interland. "Dat is natuurlijk een mooie mijlpaal. Maar ik kijk liever naar mooie herinneringen zoals het WK in Brazilië, dan naar het aantal interlands."

Oranje trainde vrijdag met een fitte spelersgroep van 25 man in Zeist. Oranje trainde vrijdag met een fitte spelersgroep van 25 man in Zeist. Foto: ANP

Van Gaal verklapt ook basisplaatsen Berghuis en Dumfries

De bondscoach verklapte ook per ongeluk dat Steven Berghuis opnieuw in de basis staat. De rechtsbuiten van Ajax werd in Oslo nog in de rust gewisseld. "De manier waarop Jurriën Timber speelde, hielp Berghuis niet. Daarom krijgt hij een nieuwe kans", leek Van Gaal zich te verspreken.

De trainer was ontevreden over het optreden van Timber. "Hij speelde meer rechtsbinnen dan rechtsbuiten", stelde de ervaren trainer over de jonge rechtsback. "Als elftal moet je de balans vinden. Het kan niet zo zijn dat twee backs tegelijk mee naar voren gaan. Dat hebben we besproken met de heren en we hebben erop getraind"

Van Gaal gaf vervolgens aan dat Dumfries klaar is voor een basisplaats. De verdediger kreeg nog weinig speeltijd sinds zijn transfer naar Internazionale, maar volgens de bondscoach beschikt Dumfries over een goede natuurlijke conditie. "Die kun je ook alvast invullen voor de opstelling."

Nederland-Montenegro begint zaterdag om 20.45 uur in het Philips Stadion in Eindhoven.