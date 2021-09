Oranje is vrijdag met een fitte spelersgroep begonnen aan de laatste training voor het thuisduel van zaterdag met Montenegro in de WK-kwalificatie. Bondscoach Louis van Gaal staat met 25 spelers op het veld in Zeist.

Matthijs de Ligt en Daley Blind trainen ook mee. De Ligt keert terug van een schorsing en moet afwachten of Van Gaal hem zaterdag een basisplaats geeft voor het duel in het Philips Stadion van Eindhoven. Stefan de Vrij en Virgil van Dijk waren woensdag de centrumverdedigers van Oranje in Noorwegen.

Blind is juist geschorst voor de wedstrijd tegen Montenegro, dat woensdag gelijkspeelde tegen Turkije (2-2). De linksback kreeg tegen Noorwegen (1-1) zijn tweede gele kaart in de WK-kwalificatie.

Met Nathan Aké, Tyrell Malacia en Devyne Rensch heeft Van Gaal nog drie opties voor de positie links achterin. De bondscoach geeft vrijdagmiddag een persconferentie, waarop hij zijn plannen voor de wedstrijd tegen Montenegro zal toelichten.

Nederland-Montenegro begint zaterdag om 20.45 uur. Oranje sluit de interlandweek dinsdag af met een thuiswedstrijd tegen Turkije in Amsterdam.