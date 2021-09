Miralem Pjanic speelt dit seizoen op huurbasis voor Besiktas, een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League. De 31-jarige middenvelder kreeg bij zijn werkgever FC Barcelona amper speeltijd van trainer Ronald Koeman.

In Turkije is de markt nog geopend, waardoor de transfer van Pjanic na 1 september kon worden afgerond.

FC Barcelona zocht al enige tijd naar een oplossing voor Pjanic. De Bosniër kwam een jaar geleden via een ruildeal over van Juventus, maar stond vorig seizoen maar zes keer in de basis in La Liga.

Het financieel geplaagde Barcelona hoopte de oud-speler van FC Metz, Olympique Lyon en AS Roma deze zomer definitief van de hand te doen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een huurconstructie.

Besiktas zal Pjanic dit seizoen 2,75 miljoen euro netto aan salaris betalen, meldt de Turkse club vrijdag op zijn site. Volgens Spaanse media is dat minder dan de helft van het totale salaris van de middenvelder, waardoor de kostenbesparing voor 'Barça' beperkt is.

Pjanic heeft in Camp Nou nog een contract tot medio 2024.