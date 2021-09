De FIFA heeft vrijdag aangekondigd een onderzoek in te stellen naar vermeend racisme van Hongaarse fans tegen Engelse spelers. Engeland won donderdag in de WK-kwalificatie met 0-4 in Boedapest.

De Engelse bond FA had de FIFA er donderdag al toe opgeroepen enkele incidenten te onderzoeken. "Het is extreem teleurstellend dat we racistische geluiden aan het adres van enkele spelers hebben gehoord", schreef de FA in een verklaring.

"We zullen onze spelers en staf blijven steunen om elke vorm van discriminatie uit te lichten en te tackelen", aldus de bond.

De UEFA gaf Hongarije in juli nog een straf van drie duels zonder publiek, wegens racistisch en homofoob gedrag van de supporters. Omdat de wedstrijd van donderdag onder de vlag van de FIFA werd gespeeld, was er wel publiek welkom in Boedapest.

Bij de wedstrijd in de Puskás Aréna werden de Engelse spelers uitgejouwd toen ze voor de wedstrijd knielden om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme. De zwarte spelers Raheem Sterling en Jude Bellingham kregen tijdens het duel apengeluiden te horen als ze aan de bal waren.

Raheem Sterling wordt door Hongaarse fans bekogeld met bekers. Raheem Sterling wordt door Hongaarse fans bekogeld met bekers. Foto: AFP

Engeland hoopt racisme uit te roeien

De Engelse aanvoerder Harry Kane noemde het gedrag van de Hongaarse fans "totaal onacceptabel". Bondscoach Gareth Southgate zei tegen Sky Sports dat hij niet wist of zijn spelers op het veld veel meekregen van de racistische geluiden.

"Maar iedereen weet dat we al twee of drie jaar erg bewust zijn van dit thema. Iedereen weet waar wij voor staan, we hopen racisme in de voetbalwereld en in het leven in het algemeen uit te roeien", zei Southgate.

Vanuit het publiek werd er ook vuurwerk op het veld gegooid. Na een doelpunt van Sterling gooiden Hongaarse fans bovendien bekers met drank naar de spelers. Enkele spelers pakten een beker op en dronken daaruit.

Engeland is na vier duels nog foutloos in de WK-kwalificatie en gaat in groep I aan kop met vijf punten voorsprong op Polen en Hongarije.