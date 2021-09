Brazilië heeft donderdag (lokale tijd) ook zijn zevende duel in de WK-kwalificatiereeks gewonnen. Argentinië en Mexico boekten eveneens een zege op weg naar het toernooi in Qatar.

Brazilië won dankzij een treffer van Flamengo-speler Emerson Ribeiro na ruim een uur spelen met 0-1 van Chili. Door coronamaatregelen moesten alle Zuid-Amerikaanse ploegen het zonder spelers uit de Engelse Premier League doen.

Het nog foutloze Brazilië gaat riant aan kop in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule, waarin alle landen elkaar tweemaal treffen. De beste vier plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van november volgend jaar, de nummer vijf speelt in een intercontinentale play-off.

Messi komt met de schrik vrij na doodschop

Nummer twee Argentinië deed eveneens goede zaken. Het won met 1-3 van Venezuela, dat lange tijd met tien man speelde. Adrián Martínez kreeg na tussenkomst van de VAR rood na een keiharde overtreding op Lionel Messi (zie Twitter-video hierboven).

Messi kon na een blessurebehandeling van enkele minuten doorspelen, maar was niet trefzeker in Caracas. Zijn landgenoten Lautaro Martínez, Ángel Correa en Joaquin Correa scoorden wel.

Uruguay kwam zonder sterspelers Luis Suárez en Edinson Cavani niet verder dan 1-1 op bezoek bij Peru. Ecuador was met 2-0 te sterk voor Paraguay en Colombia bleef op 1-1 steken in Bolivia.

Stand WK-kwalificatie Zuid-Amerika 1. Brazilië 7-21 (+15)

2. Argentinië 7-15 (+6)

3. Ecuador 7-12 (+6)

4. Uruguay 7-9 (0)

5. Colombia 7-9 (-2)

6. Paraguay 7-7 (-3)

7. Chili 7-6 (-1)

8. Bolivia 7-6 (-5)

9. Peru 7-5 (-8)

10. Venezuela 7-4 (-8)

Vreugde bij Mexico na de winnende treffer van Henry Martin in de 89e minuut tegen Jamaica. Vreugde bij Mexico na de winnende treffer van Henry Martin in de 89e minuut tegen Jamaica. Foto: Getty

Alleen Mexico begint in Noord- en Midden-Amerika met zege

In de eerste speelronde van de WK-kwalificatie in Noord- en Midden-Amerika eindigden alle duels in een gelijkspel, behalve de wedstrijd van Mexico. Met Ajacied Edson Álvarez in de verdediging werd Jamaica met 2-1 geklopt.

Sergiño Dest kwam met de Verenigde Staten niet verder dan 0-0 op bezoek bij El Salvador. Canada, met oud-PSV'er Atiba Hutchinson als aanvoerder, speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Honduras, en Panama (dat in de vorige kwalificatieronde nipt te sterk was voor Curaçao) en Costa Rica (met FC Twente-aanvaller Manfred Ugalde in de basis) kwamen niet tot scoren: 0-0.

De beste drie landen in Noord- en Midden-Amerika plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, voor de nummer vier wacht een play-off.