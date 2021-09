Italië heeft donderdag punten laten liggen in de eerste wedstrijd sinds het veroveren van de Europese titel. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini kwam in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije niet verder dan 1-1. Wel evenaarden de Italianen een mondiaal record. Engeland had het één helft lastig met Hongarije, maar won uiteindelijk ruim: 0-4.

Federico Chiesa opende na een kwartier de score voor Italië tegen Bulgarije. De aanvaller schoot de bal na een fraaie actie in de rechterhoek. Vlak voor rust kwam Bulgarije verrassend langszij via Atanas Iliev, die het eindstation van een mooie aanval was. Daarna werd niet meer gescoord in Florence.

Ondanks het eerste puntenverlies in de WK-kwalificatiecampagne evenaarden de Italianen wel een record. 'La Squadra Azzurra' bleef namelijk voor de 35e wedstrijd op rij ongeslagen. Op 10 september 2018 werd in het Nations League-duel met Portugal (1-0) voor het laatst verloren.

Daarna begon Italië aan de indrukwekkende reeks, die deze zomer de EK-titel opleverde. De na strafschoppen gewonnen finale tegen Engeland was de 34e ongeslagen interland op rij. Door het gelijkspel tegen Bulgarije wordt het record van Brazilië (tussen 1993 en 1996) en Spanje (tussen 2007 en 2009) geëvenaard.

Italië blijft ondanks het teleurstellende resultaat tegen Bulgarije met tien punten uit vier wedstrijden wel koploper in groep C. Nummer twee Zwitserland heeft vier punten minder, maar ook twee duels minder gespeeld. Noord-Ierland, dat met 1-4 bij Litouwen won, staat met vier punten uit drie wedstrijden derde.

Vreugde bij Engeland na het doelpunt van Declan Rice. Vreugde bij Engeland na het doelpunt van Declan Rice. Foto: Getty Images

Engeland na rust ruim langs Hongarije

Engeland kwam wel tot winst in Hongarije, waar de supporters niet gediend waren van het statement tegen racisme van de verliezend EK-finalist. De spelers van de 'Three Lions' werden uitgefloten toen zij knielden voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel in Boedapest.

De Engelsen werd het aanvankelijk ook op het veld lastig gemaakt door de Hongaren. De bevrijdende openingstreffer viel tien minuten na rust en werd gemaakt door Raheem Sterling, die raak schoot op aangeven van Mason Mount. Harry Kane en Harry Maguire voerden de score met het hoofd verder op en Declan Rice zorgde voor het slotakkoord.

Dankzij de vierde overwinning op rij gaat Engeland riant aan kop in groep I. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate heeft vijf punten voorsprong op Hongarije en Polen, dat met 4-1 van Albanië won. Robert Lewandowski leidde de ruime zege van zijn land in.

Andorra boekte in dezelfde groep de eerste zege in deze WK-kwalificatiecampagne door San Marino met 2-0 te kloppen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de WK-kwalificatie