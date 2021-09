Zweden heeft donderdag in groep B van de WK-kwalificatie voor een grote verrassing gezorgd. Mede door een goal van voormalig Willem II-spits Alexander Isak werd Spanje met 2-1 verslagen. Duitsland won bij het debuut van bondscoach Hans-Dieter Flick zuinigjes met 0-2 bij Liechtenstein. België versloeg Estland met 2-5.

Spanje, dat op het afgelopen EK in de halve finale pas na penalty's verloor van de latere kampioen Italië, kwam in Solna uitstekend uit de startblokken. Carlos Soler scoorde al in de vijfde minuut op aangeven van Jordi Alba.

Het was uitgerekend de voor Valencia spelende doelpuntenmaker die een minuut later in de fout ging. Na een veel te harde pass op Sergio Busquets belandde de bal voor de voeten van Isak, die de trekker overhaalde.

Na een klein uur spelen sloegen de Scandinaviërs, die op het EK niet verder kwamen dan de achtste finales, voor de tweede keer toe. Viktor Claesson scoorde na een strakke voorzet van Dejan Kulusevski. Ondanks een slotoffensief kon Spanje de eerste nederlaag in de WK-kwalificatie sinds 1993 niet meer voorkomen.

Door de zege wipt Zweden in de stand over Spanje heen, met de maximale score van negen punten uit drie duels. De Spanjaarden, die eerder al punten verspeelden tegen Griekenland (1-1), lopen met acht uit vier voorlopig achter de feiten aan.

Hans-Dieter Flick volgde na het EK Joachim Löw op als bondscoach.

Duitsland boekt zuinige zege na vertrek Löw

Duitsland begon aan een nieuw tijdperk met een weinig overtuigende overwinning op Liechtenstein. Flick, die na vijftien jaar het stokje als bondscoach overnam van Joachim Löw, zag zijn ploeg in het Zwitserse Sankt Gallen met 0-2 winnen.

Het duurde tot vijf minuten voor rust voordat Duitsland eindelijk de score wist te openen tegen de nog puntloze tegenstander. Dat bleek niet de opmaat voor een doelpuntenfestijn, want pas in de 79e minuut zorgde Leroy Sané voor de beslissing.

Omdat Duitsland zich eerder in de WK-kwalificatiereeks blameerde tegen Noord-Macedonië (1-2-nederlaag), gaat de viervoudig wereldkampioen niet aan kop in groep J. Armenië staat bovenaan met tien punten, één meer dan 'die Mannschaft.'

Romelu Lukaku was met twee goals weer belangrijk voor België. Romelu Lukaku was met twee goals weer belangrijk voor België. Foto: Pro Shots

Vroege achterstand deert België niet

België keek in de uitwedstrijd tegen Estland al na twee minuten tegen een achterstand aan door een treffer van Mattias Käit. Halverwege stond het echter al 1-2 door doelpunten van Hans Vanaken en Romelu Lukaku.

Vlak na de rust zorgde de Belgische topscorer aller tijden ook voor de 1-3, na een pass van Vanaken. Nadat Axel Witsel en Thomas Foket de 'Rode Duivels' aan een nog ruimere voorsprong hadden geholpen, deed Erik Sorga in de slotfase wat terug.

België blijft met tien punten uit vier duels stevig aan kop in groep E. Tsjechië, dat op het EK verantwoordelijk was voor de uitschakeling van het Nederlands elftal, volgt op drie punten.

