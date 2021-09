Dick Advocaat is aan zijn periode als bondscoach van Irak begonnen met een gelijkspel. Zuid-Korea werd donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd in Seoel knap op 0-0 gehouden.

Irak gaf weinig kansen weg tegen Zuid-Korea, dat geldt als favoriet voor groepswinst in kwalificatiegroep A. Alleen Jae-sung Lee kreeg een enorme kans, maar tot opluchting van Advocaat schoot de middenvelder van dichtbij hoog over.

Voor beide landen was het de eerste groepswedstrijd in de laatste ronde van de WK-kwalificatie van de Aziatische voetbalconfederatie. Groep A bestaan verder uit Iran, Libanon, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten, de ploeg van bondscoach Bert van Marwijk.

In de andere Aziatische kwalificatiepoule viel direct een verrassing te noteren. Japan verloor in eigen huis met 0-1 van Oman door een late treffer van Issam Al Sabhi. Australië, Saoedi-Arabië, China en Vietnam zijn de andere landen in groep B.

De nummers één en twee van de beide poules plaatsen zich direct voor het WK van 2022 in Qatar. De nummers drie spelen een play-off. De winnaar daarvan strijdt met een land van een ander continent om een WK-ticket.

Advocaat werd eind juli verrassend aangesteld als bondscoach van Irak. De 73-jarige Hagenaar beëindigde afgelopen seizoen bij Feyenoord zijn carrière als clubcoach. Als bondscoach was hij eerder actief bij Oranje, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië.