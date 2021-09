De competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo van zondag 12 september is uitgesteld tot woensdag 1 december. Reden voor de wijziging is het drukke Europese programma van de Rotterdammers.

Feyenoord speelt op dinsdag 14 september in de Conference League uit tegen Maccabi Haifa. Vanwege de strenge coronamaatregelen in Israël verwachten de Rotterdammers dat het lastig in- en uitreizen wordt.

Bovendien loopt de huidige interlandperiode tot en met volgende week donderdag. Feyenoord verzocht de KNVB om die twee redenen het thuisduel met Heracles te verplaatsen.

"Na zorgvuldige afweging van bovenstaande bijzondere omstandigheden en overleg met de Eredivisie CV heeft de KNVB geconcludeerd dat een eenmalige verplaatsing naar een ander moment in het competitieprogramma gerechtvaardigd is", meldt de KNVB op zijn website.

Eerder dit prille seizoen werd al de wedstrijd tussen AZ en Fortuna Sittard verplaatst naar begin december, wegens Europese verplichtingen van de ploeg uit Alkmaar.

Alle Eredivisie-clubs hebben met de KNVB bij de zogenoemde 'Veranderagenda' ingestemd om aanvangstijden van wedstrijden aan te passen om zo Europees spelende clubs tegemoet te komen. Hiermee is het belang van het Nederlands voetbal in het geheel gediend, zo is het idee.

