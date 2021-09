Zes voetbalbonden van landen uit Noord-Europa hebben de FIFA aangespoord om meer druk uit te oefenen op de regering van Qatar. Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland en de Faeröer-eilanden vinden dat het gastland van het WK 2022 meer moet doen aan de verbetering van de mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

De zes landen hebben de FIFA in een open brief opgeroepen om met een inhoudelijke reactie te komen op het laatste rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie concludeerde daarin dat Qatar jarenlang heeft verzuimd om goed te onderzoeken waardoor veelal jonge arbeidsmigranten om het leven kwamen. Volgens Amnesty International was in veel gevallen een duidelijke link te leggen met de slechte arbeidsomstandigheden in het Arabische land.

"We zijn erg dankbaar dat Amnesty nieuwe kennis levert, die afwijkt van de officiële cijfers en rapporten die we vanuit Qatar ontvangen", zegt directeur Jakob Jensen van de Deense voetbalbond DBU. "We zetten onze kritische dialoog met de FIFA, de regering in Qatar en andere relevante partijen door, om zo voor verbeteringen voor de arbeidsmigranten te zorgen."

Namens de KNVB bezocht secretaris-generaal Gijs de Jong onlangs Qatar, dat eind volgend jaar het WK huisvest. Volgens De Jong hebben de protestacties van onder anderen de voetballers van Oranje ertoe geleid dat de situatie van de arbeidsmigranten recentelijk is verbeterd.

"Dankzij de voetballers wordt er tot in Qatar zelf op bestuurlijk niveau overleg gevoerd", aldus De Jong. "Dit onderwerp staat bovenaan internationale agenda's. Het is nu aan de besturen van de nationale en internationale bonden om de volgende stappen te zetten."

De kwalificatiefase voor het WK van 2022 is deze week hervat. De Noorse ploeg hield woensdag voorafgaand aan het duel met Oranje in Oslo (1-1) een spandoek omhoog met de tekst 'Fair play for migrant workers!'.