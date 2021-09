FK Partizan heeft donderdag de komst van Queensy Menig bekendgemaakt. De voormalige aanvaller van FC Twente tekent voor drie jaar bij de club uit Belgrado.

In tegenstelling tot de transfermarkt in Nederland en veel andere landen, is die in Servië nog enkele weken geopend. Uiterlijk deze week kunnen er nog spelers worden ingeschreven voor de Europese competities, waardoor er wel enige haast geboden was met de transfer van Menig naar de Conference League-deelnemer.

De hoogte van de transfersom voor de 26-jarige Menig is niet bekendgemaakt. Zijn contract in Enschede liep nog een jaar door.

Met acht landstitels is Partizan recordkampioen in Servië. De laatste vier seizoenen pakte rivaal Rode Ster echter steeds de titel.

Voor de geboren Amsterdammer Menig wordt het zijn derde buitenlandse avontuur. De oud-speler van Ajax en PEC Zwolle stond eerder onder contract bij FC Nantes, waar hij niet aan spelen toekwam. De Franse club verhuurde hem aan Oldham Athletic, waarvoor Menig veertien duels speelde in de Engelse League One.

In 2019 tekende Menig bij FC Twente. Vorig seizoen was hij goed voor acht treffers en twee assists in de Eredivisie. Dit seizoen stond de vleugelspits bij alle drie de Eredivisie-duels in de basis en gaf hij een assist bij de 2-1-nederlaag tegen Fortuna Sittard.