Cristiano Ronaldo is sinds woensdag de speler met de meeste interlandgoals op zijn naam. De Portugees vierde dat door zijn shirt uit te trekken, wat hem een gele kaart en een schorsing opleverde.

Met doelpunten in de 89e en 96e minuut bezorgde Ronaldo Portugal in Faro een 2-1-zege op Ierland in de WK-kwalificatie. Het waren de 110e en 111e interlandtreffer van de 36-jarige Portugees, die daarmee de Iraniër Ali Daei (109 goals) overtrof.

Uit blijdschap trok Ronaldo na zijn winnende treffer zijn shirt uit, wat hem op een gele kaart kwam te staan. Eerder in deze kwalificatiecyclus kreeg Ronaldo al een gele kaart wegens protesteren van scheidsrechter Danny Makkelie, die niet had gezien dat een schot van de Portugees tegen Servië over de doellijn was geweest.

Daardoor is Ronaldo geschorst voor wedstrijd tegen Azerbeidzjan in Bakoe van dinsdag. Komende zaterdag speelt Portugal nog vriendschappelijk tegen WK-organisator Qatar.

Bondscoach Fernando Santos vertelde op de persconferentie na de zege op Ierland dat hij overwoog Ronaldo alvast naar huis te laten gaan om hem de lange reis naar Qatar te besparen. De sterspeler beleeft met zijn transfer naar Manchester United toch al een drukke periode.

Dolle vreugde bij Ronaldo na zijn winnende treffer tegen Ierland. Dolle vreugde bij Ronaldo na zijn winnende treffer tegen Ierland. Foto: EPA

Ronaldo noemt het record erg speciaal

Ronaldo stond zelf alleen stil bij het breken van het record. Hij plaatste een uitgebreid bericht op Instagram, waarin hij sprak van "een geweldig gevoel".

"Van alle records die ik in mijn carrière heb gebroken - en dat zijn er gelukkig een paar - is dit record wel heel speciaal. Het maakt me erg trots", schreef Ronaldo, die woensdag voor de wedstrijd tegen Ierland nog de prijs voor topscorer van het EK in ontvangst nam.

"Het is nog steeds elke keer een speciaal moment als ik mijn land vertegenwoordig. Ik verdedig graag de eer van Portugal en laat de wereld zien uit welk hout wij gesneden zijn", aldus de vedette. "Daarnaast had het interlandvoetbal altijd een grote impact op me toen ik klein was. Het was prachtig om al mijn idolen voor hun land te zien spelen op EK's en WK's."

"Dat ik nu 111 doelpunten heb gemaakt, betekent dat ik 111 keer dat gevoel van pure vreugde heb mogen ervaren. Het brengt miljoenen Portugezen wereldwijd blijdschap en een gevoel van saamhorigheid. Voor hen zijn alle opofferingen het waard geweest", zei de 180-voudig international.

Ronaldo met de prijs van topscorer van EURO 2020. Ronaldo met de prijs van topscorer van EURO 2020. Foto: EPA

'Ali Daei heeft de lat erg hoog gelegd'

Lange tijd achtte Ronaldo de verbetering van het record dat Daei tussen 1993 en 2006 heeft neergezet onhaalbaar. "Daei heeft de lat heel hoog gelegd. Ik vroeg me af of het me ooit zou lukken. Ik wil hem feliciteren, omdat hij het record zo lang op zijn naam heeft gehad. Altijd als ik hem sprak, toonde hij veel respect."

Ronaldo zal nog zeker twee jaar actief blijven. Zijn contract bij Manchester United loopt tot de zomer van 2023. "Ik zal de komende tijd doorgaan, mijn doelpuntenaccount is nog niet gesloten."