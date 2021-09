Justin Bijlow beleefde woensdagavond naar eigen zeggen een ontspannen debuut voor het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (1-1). De keeper is erg trots dat hij van bondscoach Louis van Gaal onder de lat de voorkeur krijgt.

"In de aanloop naar de wedstrijd voelde ik wel gezonde spanning, maar op het veld was ik ontspannen zoals altijd", zei Bijlow in Oslo tegen de NOS. "Jammer genoeg hebben we niet kunnen winnen, want dat was helemaal mooi geweest. Maar ik ben supertrots dat ik heb mogen debuteren voor mijn land."

Van Gaal nam met Bijlow, PSV'er Joël Drommel en Norwich City-doelman Tim Krul drie keepers op in zijn selectie. De 23-jarige Bijlow, die bij Feyenoord een goede ontwikkeling doormaakt, kreeg maandag van keeperstrainer Frans Hoek te horen dat de keuze op hem is gevallen.

"We kregen gewoon de opstelling te zien en daarna nam de keeperstrainer me apart", blikte Bijlow terug op eerder deze week. "Hij vertelde dat mijn sterke periode bij Feyenoord een van de redenen is dat ik de voorkeur kreeg. Ik was heel blij en kreeg wel even een glimlachje natuurlijk."

Justin Bijlow slaagde er niet in zijn doel schoon te houden door de klasse van Erling Haaland. Foto: AFP

'Gelukkig schoot Haaland tegen me aan'

Bij zijn debuut voor Oranje slaagde Bijlow er niet in zijn doel schoon te houden, al was hij ook kansloos toen uitblinker Erling Haaland de bal in de twintigste minuut in de kluts op acrobatische wijze in de hoek mikte. Later in de eerste helft was Bijlow wel een sta-in-de-weg toen de Noorse topspits oog in oog met hem stond.

"Elke situatie moet je weer anders beoordelen. Op dat moment dacht ik: ik moet blijven staan. En gelukkig schoot ie de bal tegen me aan. Dat klinkt vrij simpel, maar het is gewoon op gevoel gaan. Haaland is een fantastische speler, maar we hebben ook fantastische spelers die hem denk ik goed verdedigd hebben", aldus Bijlow.

De enkelvoudig international krijgt zaterdag een nieuwe kans om zijn doel schoon te houden. Het Nederlands elftal vervolgt de WK-kwalificatiereeks dan in Eindhoven tegen Montenegro. Drie dagen later wacht Turkije in de Johan Cruijff ArenA.

