Louis van Gaal is kritisch na het gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Noorwegen in zijn eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer als bondscoach. De Amsterdammer vindt dat Oranje te slordig was in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in Oslo, die in een 1-1-gelijkspel eindigde.

"Wij kunnen wel denken dat dit Nederlands elftal de top van de wereld is, maar dat is het dus niet", aldus Van Gaal na afloop tegen de NOS. "Wij moeten als team functioneren. Noorwegen heeft als team erg goed gespeeld. Dan moet je creativiteit aan de dag leggen die wij vandaag misten."

Oranje had het lastig met Noorwegen en kwam na twintig minuten spelen op achterstand door een doelpunt van sterspeler Erling Haaland. Davy Klaassen redde uiteindelijk een punt voor Nederland door een kwartier later de 1-1 binnen te tikken.

"We leden te onzorgvuldig balverlies in situaties dat het niet hoefde", aldus Van Gaal. "Dat komt omdat de tegenpartij in een heel compacte ruimte heeft verdedigd. Dan is het niet zo makkelijk. Dan moet je heel creatief en vast aan de bal zijn, maar dat waren we niet."

"Ik vind dat Noorwegen het fantastisch heeft gedaan. Wij zijn onzorgvuldig geweest en dat had niet gemogen, maar dat komt ook door de speelwijze van Noorwegen. Wij moeten ervoor zorgen dat we de bal rond kunnen spelen. Dat heb ik ook in de rust gezegd. We moesten durf tonen en wachten op het moment dat we in diepte konden spelen, maar dat is niet gelukt."

'Gebleken dat we mager bezet zijn aan buitenkanten'

Van Gaal wil nog niet te veel conclusies verbinden aan de wedstrijd, in Oslo waarin Oranje in een 4-3-3 speelde met onder anderen Cody Gakpo als linksbuiten, Steven Berghuis als rechtsbuiten en Jurriën Timber als rechtsachter.

"Ik vind het te ver gaan om na één wedstrijd te zeggen dat we geen 4-3-3 kunnen spelen. Dat heeft te maken met de vorm van de dag van de spelers. Maar ik heb van tevoren gezegd dat we mager bezet zijn aan de buitenkanten. Dat is vandaag wel gebleken."

Ondanks het gebrek aan stootkracht vond Van Gaal, die in de rust Berghuis naar de kant wisselde voor Donyell Malen, het niet nodig om in de slotfase va-banque te spelen en breekijzer Wout Weghorst te brengen. "Als je onzorgvuldig bent, raak je ook niet bij de goal", aldus Van Gaal, die wel blij was met zijn terugkeer bij Oranje.

"Het werken met jonge mensen houdt me jong, daarom vind ik het leuk. Ook de spanning van de wedstrijd. Jammer dat de uitvoering niet zo goed was."