Cristiano Ronaldo heeft het wereldrecord interlandtreffers alleen in handen gekregen. De 36-jarige Portugees maakte woensdag in de WK-kwalificatiewedstrijd in Faro tegen Ierland (2-1-zege) zijn 110e interlanddoelpunt en passeerde zo de Iraniër Ali Daei. Een paar minuten later tekende hij ook nog voor zijn 111e goal.

Ronaldo miste in Estádio Algarve na een kwartier een strafschop, waarna het erop leek dat hij het record nog niet alleen in handen zou krijgen. In de 89e minuut maakte hij met zijn 110e interlandgoal alsnog de 1-1, waarna hij Portugal met zijn 111e goal diep in blessuretijd ook nog een 2-1-overwinning bezorgde. Namens Ierland had John Egan op slag van rust 0-1 gescoord.

Ali Daei, oud-speler van onder meer Bayern München en Hertha BSC, maakte van 1993 tot 2006 109 doelpunten. Tijdens het EK eerder deze zomer kwam Ronaldo door vijf treffers al op gelijke hoogte met de Iraniër en nu is hij dus alleen recordhouder. Lionel Messi staat op 76 interlandgoals voor Argentinië.

De inmiddels 52-jarige Daei had maar 149 interlands nodig voor zijn 109 goals, terwijl Ronaldo woensdag tegen Ierland zijn 180e interland speelde.

Meeste interlandtreffers aller tijden 1. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 111

2. Ali Daei (Iran) - 109

3. Mokhtar Dahari (Maleisië) - 89

4. Ferenc Puskás (Hongarije) - 84

5. Godfrey Chitalu (Zambia) - 79

De gemiste strafschop van Cristiano Ronaldo tegen Ierland. De gemiste strafschop van Cristiano Ronaldo tegen Ierland. Foto: Getty Images

Ronaldo kreeg op EK al ander record in handen

Ronaldo, die onlangs Juventus verruilde voor Manchester United, debuteerde in 2003 voor het Portugese elftal en in 2004 maakte hij zijn eerste doelpunt voor zijn land. De ervaren aanvaller pakte eerder in zijn carrière ook al tal van andere records.

Sinds het afgelopen EK is Ronaldo al de speler met de meeste treffers op EK's en WK's bij elkaar. De door Sporting CP opgeleide speler scoorde twintig keer op grote toernooien en nam het record over van de Duitser Miroslav Klose (19 goals). De vorige maand overleden Duitser Gerd Müller (18 doelpunten) staat derde op de lijst.

Ronaldo speelde al vijf EK's en vier WK's en is nu met Portugal - mede door de late zege woensdag op Ierland - hard op weg naar het WK van volgend jaar in Qatar. De Europees kampioen van 2016 gaat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in groep A.