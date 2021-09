Cristiano Ronaldo heeft Portugal woensdag mede dankzij een recorddoelpunt de zege bezorgd op Ierland in de WK-kwalificatiereeks. De kersverse speler van Manchester United scoorde in de slotfase twee keer, waardoor hij het wereldrecord interlanddoelpunten alleen op zijn naam vestigde en Portugal aan een 2-1-zege hielp. Verder ontsnapte een tiental van Frankrijk aan een nederlaag tegen Bosnië en Herzegovina en maakte PSV'er Eran Zahavi een hattrick bij Israël.

Ronaldo kreeg in de openingsfase van de wedstrijd tegen Ierland al een opgelegde kans om Portugal op voorsprong te zetten. Hij zag zijn inzet vanaf de penaltystip gekeerd worden door de Ierse doelman Gavin Bazunu.

Op slag van rust ging het mis voor Portugal toen Ierland via John Egan de 0-1 binnenkopte. In de slotfase kwam Portugal langszij dankzij het recorddoelpunt van Ronaldo. Hij kopte een vrije trap van Gonçalo Guedes binnen en vestigde daarmee het wereldrecord.

In de laatste minuut van de blessuretijd luisterde Ronaldo de recordavond zelfs op met de winnende 2-1. Hij kopte dit keer een voorzet van João Mário binnen en trok uit dolle vreugde zijn shirt uit, wat hem op een gele kaart kwam te staan.

De 36-jarige Ronaldo evenaarde op het afgelopen EK met zijn 109e interlanddoelpunt het wereldrecord van Ali Daei. De aanvoerder was op het Europese eindtoernooi vijf keer trefzeker, maar kon niet voorkomen dat Portugal vroegtijdig werd uitgeschakeld.

Door de zege blijft Portugal op koers voor WK-plaatsing. De Portugezen hebben vier punten uit tien wedstrijden, terwijl Servië met zeven punten uit drie duels tweede staat. De Serviërs kwamen woensdag niet in actie. Ierland is nog puntloos in groep A. De andere wedstrijd in de groep werd door Luxemburg met 2-1 gewonnen van Azerbeidzjan. Voormalig Telstar-aanvaller Gerson Rodrigues maakte uit een strafschop de tweede Luxemburgse treffer.

Dankzij een goal van Antoine Griezmann wist Frankrijk een nederlaag te voorkomen.

Frankrijk ontsnapt tegen Bosnië

Verder in de WK-kwalificatiereeks kwam een tiental van Frankrijk niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina. De regerend wereldkampioen keek in Straatsburg zelfs tegen een achterstand aan door een doelpunt van Edin Dzeko na ruim een half uur spelen.

Antoine Griezmann repareerde nog voor rust de schade voor 'Les Bleus'. De aanvaller, die dinsdag op de slotdag van de transfermarkt door zijn werkgever FC Barcelona werd verhuurd aan Atlético Madrid, kopte van dichtbij een voorzet binnen.

Vlak na rust kwam Frankrijk met tien man te staan door een directe rode kaart voor Jules Koundé. De kaart werd pas toegekend na een ingreep van de VAR. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps hield stand en blijft koploper in groep D in de WK-kwalificatiereeks.

PSV'er Eran Zahavi is de meest trefzekere Israëlische profspeler ooit.

Zahavi maakt hattrick voor Israël

Zahavi mag zich na zijn hattrick tegen de Faeröer de meest trefzekere aller tijden noemen. Met zijn drie doelpunten bracht hij zijn totaal op 337 goals, waarmee hij Alon Mizrahi achter zich liet.

De 34-jarige Zahavi mag zich nog niet topscorer aller tijden van de Israëlische nationale ploeg noemen. Hij staat momenteel op 29 doelpunten, vier minder dan Mordechai Shpigler.

Ondanks de ruime zege op de Faeröer lijkt Israël een direct ticket voor het WK van 2022 in Qatar mis te lopen. Koploper Denemarken is na vier wedstrijden nog foutloos in groep F en staat vijf punten voor op Israël.

