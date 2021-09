Het Nederlands elftal is er woensdag niet in geslaagd te winnen van Noorwegen bij de rentree van Louis van Gaal als bondscoach. De belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in Oslo eindigde in 1-1. Goed nieuws is wel dat concurrent Turkije punten verspeelde tegen Montenegro (2-2).

Oranje had vrijwel de gehele wedstrijd het overwicht, maar de Noren kwamen er meermaals gevaarlijk uit. Via Erling Haaland werd het na twintig minuten dan ook 1-0 voor de thuisploeg, maar nog voor rust was het weer gelijk. Davy Klaassen tikte in de 36e minuut de 1-1 binnen.

In de tweede helft ontsnapte Oranje aan een achterstand bij een hard schot van Haaland op de paal, maar in de laatste seconde had Denzel Dumfries de ploeg van Van Gaal ook nog een zege kunnen bezorgen. De rechtsback zag zijn inzet op de lijn ternauwernood gekeerd worden door de Noorse keeper André Hansen.

Door het gelijkspel staat Nederland nog altijd tweede in groep G. De achterstand op koploper Turkije blijft een punt. De Turken leken in Istanboel op weg naar een simpele zege op Montenegro na goals van Cengiz Ünder (negende minuut) en Yusuf Yazici (31e minuut), maar door de 2-1 van Adam Marusic in de 41e minuut werd het toch nog spannend. In de 97e minuut maakte Risto Radunovic zowaar de 2-2, waardoor Turkije punten verspeelde tegen de nummer 67 van de FIFA-ranking. De andere wedstrijd in de groep werd door Letland met 3-1 gewonnen van Gibraltar.

Oranje vervolgt de kwalificatie voor het WK in Qatar zaterdag met een confrontatie met Montenegro in het Philips Stadion in Eindhoven. Daarna wordt de eerste interlandperiode van de derde periode onder Van Gaal dinsdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam afgesloten tegen Turkije. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummers twee strijden in play-offs om de laatste vier Europese tickets.

Stand WK-kwalificatiegroep G 1. Turkije 4-8 (12-7)

2. Nederland 4-7 (12-5)

3. Montenegro 4-7 (8-5)

4. Noorwegen 4-7 (5-4)

5. Letland 3-3 (7-8)

6. Gibraltar 3-0 (2-17)

Van Gaal kiest voor 4-3-3

Van Gaal koos bij zijn rentree voor 4-3-3, met op doel debutant Justin Bijlow en op de vleugels Steven Berghuis en Cody Gakpo, die al weken in vorm is bij PSV. In Oslo liet Gakpo zich in de openingsfase meteen gelden tegen de Noren. Zijn kopbal werd gekeerd door doelman André Hansen, waarna hij zich ook liet zien met een schot voorlangs.

Zo was Oranje sterker, maar moest het oppassen voor Haaland. Na een kwartier voorkwam Bijlow met een goede redding dat de 21-jarige topspits scoorde, maar vijf minuten later was het wel raak. De defensie verloor Haaland even uit het oog en die wist daar wel raad mee. Hij nam fraai aan, hield Virgil van Dijk achter zich en tikte de bal langs Bijlow (1-0).

De goal was een tegenvaller voor Oranje, dat voor rust bij vlagen defensief kwetsbaar oogde. Van Gaal zag tot zijn onvrede dat een lage voorzet zomaar bij de vrijstaande Mohamed Elyounoussi kwam, maar tot opluchting van de bondscoach raakte de Noor de bal niet goed.

Aan de andere kant bleef Oranje de vleugels zoeken en in de 36e minuut had dat het gewenste effect. Berghuis tikte naar Memphis Depay, die met zijn lage voorzet Klaassen vond. De middenvelder tikte de 1-1 binnen en dat was ook de ruststand.

Vreugde bij Erling Haaland na de 1-0. Vreugde bij Erling Haaland na de 1-0. Foto: ANP

Malen vervangt Berghuis halverwege

Met Donyell Malen als vervanger van Berghuis ging Oranje na rust op zoek naar een voorsprong in het Ullevaal Stadion. Van Dijk kopte een corner in de handen van Hansen en de Noorse keeper had ook een antwoord op een afstandsschot van Memphis. Een poging van Malen rolde voorlangs.

Ondertussen moest Nederland wel op blijven letten en in de 63e minuut ging het ook bijna mis. Na een foute pass van Timber counterden de Noren en uiteraard was Haaland het eindstation. Het schot van de spits van Borussia Dortmund vloog buiten bereik van Bijlow op de paal, waardoor Oranje ontsnapte.

Ook na die bal op de paal hield Oranje een overwicht, maar tot grote kansen leidde dat lange tijd niet. Pas in de derde minuut van de blessuretijd was het bijna raak. Een lage voorzet van Klaassen kwam bij Dumfries, die van dichtbij binnen kon schieten, maar via een Noors been en de hand van de keeper ging de bal naast.

Zo bleef het 1-1 in Oslo, waardoor zowel Oranje als Noorwegen zicht houdt op het WK en tevens blij mag zijn met het puntenverlies van Turkije.