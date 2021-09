Doelman Justin Bijlow en Cody Gakpo beginnen woensdag in de basiself van het Nederlands elftal voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Bondscoach Louis van Gaal heeft in zijn eerste duel sinds zijn terugkeer bij Oranje bovendien voor een 4-3-3-systeem gekozen.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Opstelling Nederland: Bijlow; Timber, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, F. de Jong, Klaassen; Berghuis, Memphis, Gakpo.

Opstelling Noorwegen: Hansen; Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling; Thorsby, Normann; Ødegaard, Elyounoussi, Hauge; Haaland.

De 23-jarige Bijlow krijgt onder de lat de voorkeur boven Tim Krul en Joël Drommel, die allebei op de reservebank beginnen. Maarten Stekelenburg was op het afgelopen EK de doelman bij Oranje, maar hij zette na de uitschakeling in de achtste finales tegen Tsjechië een punt achter zijn interlandloopbaan. Bijlow maakt zijn debuut in Oranje.

Van Gaal gooit ook het 5-3-2-systeem van zijn voorganger Frank de Boer overboord voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Oranje treedt aan in een 4-3-3-systeem, met Gakpo als linksbuiten en Steven Berghuis als rechtsbuiten. Memphis Depay staat in de punt van de aanval.

Jurriën Timber start als rechtsback en houdt Denzel Dumfries op de bank. Dumfries, die op het afgelopen EK met twee doelpunten indruk maakte, rondde vorige maand zijn transfer van PSV naar Internazionale af. Hij speelde tot dusver zeven minuten voor de regerend landskampioen van Italië.

Op het middenveld kiest Van Gaal voor Davy Klaassen en zoals verwacht starten ook Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum. Marten de Roon, die Van Gaal deze week een "heel belangrijke speler" voor Oranje noemde, is buiten de basiself gelaten, evenals Ryan Gravenberch.

126 Hierom is kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen cruciaal voor Oranje

Eerste interland Van Gaal sinds terugkeer

Bij Noorwegen staat vanzelfsprekend Erling Haaland in de basis. De 21-jarige Haaland wordt beschouwd als een van de beste spitsen ter wereld en maakte bij zijn club Borussia Dortmund liefst 63 doelpunten in 64 officiële wedstrijden. Ook Martin Ødegaard, voormalig speler van sc Heerenveen en Vitesse, en Morten Thorsby (ex-Heerenveen) starten bij Noorwegen.

Voor Van Gaal is de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen zijn eerste duel in zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal. De zeventigjarige Amsterdammer werd begin augustus aangesteld als opvolger van De Boer, die na het dramatisch verlopen EK zijn contract inleverde. Van Gaal was van 2000 tot 2002 en van 2012 tot 2014 ook al bondscoach van Oranje.

Na de 4-2-nederlaag tegen Turkije kan Nederland zich weinig misstappen meer permitteren in de WK-kwalificatiereeks. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2022 in Qatar, terwijl de nummer twee play-offs speelt. Koploper Turkije heeft één punt meer dan Nederland.

Het duel in het Ullevaal Stadion in Oslo begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak. Bij de wedstrijd zijn zo'n 7.500 toeschouwers welkom.