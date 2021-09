Mario Been treedt toe tot het bestuur van Excelsior. De 57-jarige oud-voetballer is bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie aangesteld als technisch bestuurslid, zo werd woensdag bekendgemaakt.

Voor Been is het zijn eerste functie in het betaald voetbal sinds hij in 2017 werd ontslagen als trainer van het Cypriotische APOEL. Wel is de Rotterdammer al een tijdlang actief als analyticus voor tv-zender ESPN.

Been is bij Excelsior de opvolger van Robin van Galen. De oud-waterpolocoach, die de Nederlandse vrouwen in 2008 in Peking naar olympisch goud loodste, stopt vanwege drukke werkzaamheden elders.

"Wij wilden snel een verantwoordelijke voor technische zaken presenteren. We zochten iemand die aansluit bij de visie van de club, waarin wij voetbal nadrukkelijk centraal stellen. Daarom wilden we iemand die weet wat er in de voetbalwereld speelt en de markt goed kent", zegt voorzitter Bob de Lange op de clubsite.

"We kwamen uit bij Mario Been, een bekende in de voetbalwereld, maar ook iemand die als oud-speler en -trainer een speciale band heeft met onze club. We hebben een aantal keer met hem aan tafel gezeten en hij was direct enthousiast."

Been sloot in 1995 bij Excelsior zijn profcarrière af en begon er in 2005 zijn loopbaan als hoofdtrainer. Na in zijn eerste seizoen met de Kralingers direct promotie naar de Eredivisie afgedwongen te hebben, vertrok hij naar NEC.