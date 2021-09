Ridgeciano Haps kampte vorig jaar met mentale problemen nadat er longkanker was geconstateerd bij zijn vader. De 28-jarige linksback belandde zelfs in het ziekenhuis, schrijft hij woensdag op Instagram.

"Ik wil mijn verhaal met jullie delen", begint Haps aan zijn uitgebreide bericht. "Mijn vader had anderhalf jaar geleden last van zijn borst. Op een MRI-scan kwamen we er achter dat hij longkanker in fase 3 had. Dat betekende dat het fiftyfifty was of hij het zou overleven."

"Ik was mentaal en fysiek zo gebroken. Ik heb het er met bijna niemand over gehad, totdat ik het lichamelijk en geestelijk niet meer aankon om te voetballen. Ik ben daardoor ook nog eens een paar dagen in het ziekenhuis beland", schrijft Haps, die dinsdag na vier jaar bij Feyenoord vertrok voor een avontuur bij het Italiaanse Venezia.

"We hebben met de familie en de kerk veel gebeden en die gebeden zijn gehoord. Hij is een overwinnaar. Een paar maanden geleden hebben we te horen gekregen dat hij is genezen van zijn longkanker. Papa, ik ben ontzettend blij dat jij deze dag met mij hebt kunnen meemaken en we danken God voor zijn liefde, goedheid, trouw en genade."

Ridgeciano Haps speelde vier jaar voor Feyenoord en maakte dinsdag de overstap naar Venezia. Foto: Pro Shots

Veel geruchten over afwezigheid Haps

Over de afwezigheid van Haps eind vorig jaar deden vele geruchten de ronde. Op sociale media verschenen berichten dat de geboren Utrechter in de gevangenis was beland vanwege een conflict in de relationele sfeer, maar Haps drukt die berichten nu de kop in.

Haps rondde dinsdag zijn transfer naar Serie A-club Venezia af, waarmee na vier jaar een einde kwam aan zijn verblijf bij Feyenoord. Bij de club uit Rotterdam kwam hij tot precies honderd wedstrijden, waarin hij zeven keer trefzeker was.

Onder de nieuwe trainer Arne Slot was Haps op de bank beland. De 22-jarige Tyrell Malacia kreeg de voorkeur boven de vijfvoudig international van Suriname, die in 2017 voor 6 miljoen euro overgenomen werd van AZ.