Cristiano Ronaldo heeft woensdag in zijn eerste uitgebreide interview sinds zijn terugkeer bij Manchester United meer tekst en uitleg gegeven over zijn transfer. De Portugees zegt dat Sir Alex Ferguson voor hem de belangrijkste reden was om terug te keren op het oude nest.

"Al sinds ik op mijn achttiende bij Manchester United tekende, speelt Sir Alex Ferguson een sleutelrol. In het voetbal is hij voor mij als een vader. Hij heeft me geholpen en veel dingen geleerd", zegt Ronaldo in een interview op de site van Manchester United.

De 36-jarige Portugees speelde tussen 2003 en 2009 onder Ferguson bij 'The Red Devils'. Onder de hoede van de legendarische manager groeide Ronaldo uit tot wereldtopper en won hij onder meer drie landstitels en de Champions League met Manchester United. In 2009 koos Ronaldo voor een transfer naar Real Madrid.

"Sir Alex Ferguson en ik hebben altijd goed contact gehouden en daarom speelt hij ook een grote rol in mijn loopbaan. Sir Alex is een ongelooflijk fijn persoon. Hij is voor mij dan ook de hoofdreden geweest om terug te keren bij Manchester United."

De terugkeer van Cristiano Ronaldo werd al gevierd door de supporters van Manchester United. Foto: Getty Images

'Dit komt precies op het juiste moment'

Toen bekend werd dat Ronaldo wilde vertrekken, leek het er eerst op dat hij bij aartsrivaal Manchester City terug zou keren in de Premier League. Zijn management voerde ook gesprekken met de regerend landskampioen, maar vorige week vrijdag werd bekend dat de Portugees voor een terugkeer bij United kiest.

"Dit is de beste beslissing die ik in deze fase van mijn carrière had kunnen nemen. Dit nieuwe hoofdstuk komt precies op het juiste moment", zegt Ronaldo, die in Manchester wordt herenigd met zijn voormalige teamgenoot Ole Gunnar Solskjaer. De Noor is sinds maart 2019 de manager van Manchester United.

"We hebben al kort met elkaar gesproken, maar we zullen nog uitgebreider met elkaar om de tafel zitten. Dat hij nu coach is en ik speler, maakt niks uit voor onze band. We hebben een uitstekende relatie. Ik wil deze club aan successen helpen en de coach kan op me rekenen wanneer hij maar wil", aldus Ronaldo.