Europese topclubs gaven deze zomer door de coronacrisis minder geld uit aan transfers, al betaalden de vijf grootste competities gezamenlijk nog steeds 2,97 miljard euro voor nieuwe spelers.

In de zomer van 2020 kwamen de transferuitgaven in de Engelse Premier League, de Duitse Bundesliga, de Spaanse La Liga, de Italiaanse Serie A en de Franse Ligue 1 uit op 3,25 miljard euro, ruim 9 procent meer dan dan dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Sports Business Group (SBG) van accountantsbedrijf Deloitte.

In de Engelse Premier League, de rijkste competitie ter wereld, werd 1,1 miljard pond (bijna 1,3 miljard euro) gespendeerd in de transferperiode die dinsdagavond werd afgesloten. Dat was het laagste bedrag sinds 2015 en de eerste keer sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008 dat het bedrag twee jaar op rij daalde. Vorig jaar ging het om 1,41 miljard euro.

Van de vijf grootste competities gaf alleen de Duitse Bundesliga meer geld uit dan in 2020 (415 miljoen euro om 290 miljoen euro). "Er zijn clubrecords gebroken. Maar het opmerkelijkst is misschien wel dat dit alles is bereikt met lagere uitgaven dan we in de voorgaande twee zomers hebben gezien", zegt Dan Jones, het hoofd van SBG.

Grealish zorgt voor grootste transfer

De vier Engelse topclubs Arsenal, Manchester United, Manchester City en Chelsea gaven het meeste uit in Europa.

Het aantal vrije transfers steeg, zoals die van Lionel Messi van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Daar staat tegenover dat er vier transfers waren die meer kostten dan 50 miljoen pond (58 miljoen euro): Ben White naar Arsenal (58 miljoen euro), Jadon Sancho naar Manchester United (85 miljoen euro), Romelu Lukaku naar Chelsea (114 miljoen euro) en Jack Grealish (foto) naar Manchester City (117 miljoen euro).

De Serie A was na de Premier League de competitie met de hoogste uitgaven, maar de Italiaanse clubs betaalden nog altijd minder dan de helft van het bedrag van de Premier League: 550 miljoen euro.

Opvallend is dat La Liga de rij sluit met 295 miljoen euro aan transferuitgaven. De Spaanse competitie heeft strengere regels dan elders in Europa, met onder meer een salarisplafond. Dat was de belangrijkste reden waarom Barcelona Messi niet kon behouden.