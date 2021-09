Nick Viergever heeft dinsdagavond met succes zijn transfer van PSV naar Bundesliga-club SpVgg Greuther Fürth afgerond. De verdediger werd op Deadline Day ook nog eens vader.

Het was nog even onduidelijk of de transfer van de 32-jarige Viergever op tijd rond zou zijn. Zowel PSV als Greuther Fürth kwam op Deadline Day niet meer met de officiële bevestiging van de overgang, maar woensdag is er alsnog duidelijkheid.

Viergever tekent een contract voor twee jaar bij Greuther Fürth, waarbij met Jetro Willems en Justin Hoogma nog twee Nederlanders spelen. Volgens het Eindhovens Dagblad houdt PSV 300.000 euro over aan de transfer van de drievoudig Oranje-international.

"Na meer dan tien jaar in de Eredivisie wilde ik een stap zetten", zegt Viergever op de site van Greuther Fürth. "Voor de club en voor mij persoonlijk is het een mooie uitdaging om in de Bundesliga uit te komen. Hopelijk kan ik met mijn ervaring van waarde zijn voor mijn teamgenoten."

Niet alleen de transfer zat eraan te komen: het stond ook al vast dat Viergever ergens deze dagen opnieuw vader zou worden. Hij ontbrak om die reden vorige week al in de selectie van PSV voor de return tegen Benfica in de play-offs van de Champions League. "Nick en zijn vrouw zijn gisteravond ouders geworden, dus hij zal pas zondag bij ons aansluiten", zegt trainer Stefan Leitl.

Viergever verlaat Nederland zonder landstitel

De loopbaan van Viergever begon in 2008 bij Sparta Rotterdam, waarbij hij ook de jeugdopleiding doorliep. Tussen 2010 en 2014 droeg de Zuid-Hollander het shirt van AZ, waarmee hij in het seizoen 2012/2013 de KNVB-beker won.

Viergever maakte genoeg indruk bij AZ om een transfer naar Ajax af te dwingen. Hij speelde 118 officiële duels voor de Amsterdammers, maar slaagde er in vier jaar tijd niet in om landskampioen te worden en koos in de zomer van 2018 voor een transfer naar PSV, om die ambitie wel waar te kunnen maken.

In Eindhoven bleef het landskampioenschap echter ook uit. Viergever had in zijn eerste twee seizoenen bij PSV wel een basisplaats, maar verloor zijn plek in het elftal toen Roger Schmidt in de zomer van 2020 werd aangesteld als nieuwe trainer. Dit seizoen werd Viergever slechts twee keer als invaller gebruikt.

In Duitsland moet Viergever Greuther Fürth voor degradatie zien te behoeden. De club staat na drie speelronden met één punt op de zestiende plek in de Bundesliga.

