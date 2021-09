Ansu Fati draagt dit seizoen het shirt met rugnummer 10 bij FC Barcelona. Het achttienjarige toptalent is de opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken clublegende Lionel Messi.

Barcelona maakte het nieuws woensdag bekend via een filmpje op Twitter, waarin Fati zijn eerste shirt met nummer 10 en zijn naam erop krijgt.

Fati komt net als Messi uit de jeugd van Barcelona. Hij kwam in de zomer van 2012 naar La Masia, de befaamde academie van de Catalaanse topclub.

De aanvaller debuteerde in augustus 2019 op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van Barcelona. Hij staat op 31 goals en 11 assists voor de club van trainer Ronald Koeman. De viervoudig Spaans international zit in het laatste deel van zijn revalidatie van een zware knieblessure.

Messi droeg sinds 2008 rugnummer 10 bij Barcelona, na het vertrek van Ronaldinho. De 34-jarige Argentijn stapte vorige maand transfervrij over naar Paris Saint-Germain, omdat 'Barça' hem door financiële problemen geen nieuw contract kon aanbieden.

Door regels van La Liga kon Barcelona rugnummer 10 niet voor altijd uit de roulatie halen, zoals Ajax met nummer 14 heeft gedaan voor Johan Cruijff. Als Barcelona nummer 10 niet had gebruikt, had de Spaanse club maar 24 in plaats van 25 spelers kunnen inschrijven.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te bekijken hoe Ansu Fati zijn eerste shirt met rugnummer 10 krijgt.