Gyrano Kerk verlaat FC Utrecht per direct voor Lokomotiv Moskou. De spits tekent een contract voor vier jaar bij de Russische club, waar hij de eerste Nederlandse speler ooit wordt.

Het lag al in de lijn der verwachting dat de 25-jarige Kerk naar Lokomotiv Moskou zou vertrekken. De transfermarkt is in Rusland nog open tot en met 7 september, waardoor de clubs niet hoefden te haasten om de transfer op tijd rond te krijgen. FC Utrecht ontvangt naar verluidt 7 miljoen euro voor Kerk.

"Al geruime tijd stond Gyrano in de belangstelling van diverse buitenlandse clubs. Eind vorige week namen de onderhandelingen een dusdanige wending, dat het tot een akkoord kwam met Lokomotiv Moskou", zegt technisch directeur Jordy Zuidam woensdag op de site van FC Utrecht.

"De realisatie van een dergelijke transfer is belangrijk voor de continuïteit van FC Utrecht. In die zin stemt deze deal tot tevredenheid, al is het vertrek van Gyrano op sportief vlak natuurlijk een aderlating."

Kerk doorliep een deel van de jeugdopleiding van FC Utrecht en maakte begin 2014 zijn debuut in de hoofdmacht. De snelle aanvaller speelde in totaal 175 officiële wedstrijden voor de Domstedelingen, waarin hij 42 keer scoorde en 43 assists leverde.

Bij Lokomotiv Moskou gaat Kerk rugnummer 7 dragen. De drievoudig landskampioen komt dit seizoen uit in de groepsfase van de Europa League en zit in een groep met Lazio, Olympique Marseille en Galatasaray.