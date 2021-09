Peter Fossen heeft besloten om te stoppen als directielid van PSV. De bestuurder was in diverse functies ruim 27 jaar verbonden aan de Eindhovense club, de laatste jaren als directielid financiële en juridische zaken.

"Het is een privébeslissing", zegt Fossen woensdag op de website van PSV. "Tegelijkertijd is het moeilijk om je na zo'n lange tijd een werkzaam leven voor te stellen zonder PSV. Ik heb prachtige jaren beleefd en vele kampioenschappen mogen vieren."

"Daarnaast heb ik dankzij mijn werk in de voetballerij veel waardevolle zakelijke en persoonlijke contacten opgedaan. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Door het vertrek van Fossen bestaat de directie van PSV nu uit algemeen directeur Toon Gerbrands, John de Jong (voetbalzaken) en Frans Janssen (commerciële zaken). Hij zal zijn taken de komende periode overdragen binnen de directie.

"We hebben mede dankzij de betrokkenheid van Peter veel (voetbal)deals over de streep kunnen trekken", zegt Robert van der Wallen, voorzitter van de raad van commissarissen. "Hij is altijd een waardige vertegenwoordiger van onze club geweest."