Bondscoach Louis van Gaal heeft tot dusver een uitstekende indruk gemaakt op Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje, die woensdag in het WK-kwalificatieduel met Noorwegen zijn eerste interland in bijna een jaar kan spelen, merkt dat de spelersgroep goed reageert op de komst van de zeventigjarige Amsterdammer.

"Pff, nou ja: Louis van Gaal", antwoordde Van Dijk dinsdag met een glimlach op de persconferentie van Oranje, toen hij de vraag kreeg waaraan hij merkt dat er onder bondscoach Van Gaal dingen anders gaan dan onder diens voorgangers.

"Hij heeft heel veel ervaring en al een geweldige carrière gehad. Van Gaal brengt iets extra's met zich mee en dat merk je ook in de groep. Het leeft heel erg en dat is goed om te zien. Iedereen is scherp en heeft er zin in. Uiteindelijk gaat het erom wat we op het veld laten zien, maar de voorwaarden om te presteren zien er goed uit."

Na het vertrek van Ronald Koeman, die in de zomer van 2020 plotseling naar FC Barcelona vertrok, klonken er geluiden dat de spelersgroep liever niet had dat Van Gaal zou worden aangesteld als opvolger. Uiteindelijk viel de keuze op Frank de Boer, maar hij stapte deze zomer na het teleurstellend verlopen EK op.

"We hebben met de KNVB gesproken, maar we hebben geen namen genoemd", zei Van Dijk over de opvolging van Koeman. "Het is dus niet zo dat we deze bondscoach (Van Gaal, red.) niet wilden. We hebben ook niet de naam van De Boer genoemd. We hebben wel dingen verteld en daar is de KNVB mee aan de slag gegaan."

Van Dijk kan eerste interland sinds oktober 2020 spelen

In zijn derde termijn als bondscoach van Oranje mag Van Gaal direct aan de bak, want Oranje treft woensdag al Noorwegen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Voor Van Dijk wordt het een bijzonder duel in Oslo, want de verdediger van Liverpool zit voor het eerst in bijna een jaar weer in de selectie van Oranje.

Van Dijk, die in het najaar van 2020 zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie en het EK aan zich voorbij moest laten gaan, speelde in oktober vorig jaar zijn laatste wedstrijd voor Oranje. "Het was heel zwaar om toe te kijken. Ik was net zo teleurgesteld als de jongens dat we het niet hebben kunnen waarmaken, maar we moeten niet terugkijken."

Dit seizoen deed Van Dijk al drie Premier League-wedstrijden mee bij Liverpool, maar het is de vraag of hij deze interlandperiode alle duels kan spelen. Nederland speelt later nog WK-kwalificatieduels met Montenegro (zaterdag) en Turkije (dinsdag).

"Mocht dat niet het geval zijn, dan hebben we gelukkig voldoende goede verdedigers die mij kunnen vervangen", aldus Van Dijk. "Ik ben enorm blij om er weer te zijn en de wedstrijd tegen Noorwegen wordt direct een heel belangrijke pot. Ik heb er heel veel zin in."

De wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen begint woensdag om 20.45 uur.