Op Deadline Day roerden veel clubs zich dinsdag nog op de markt, maar sommige spelers slaagden er niet in hun club te verlaten. Vijf Eredivisie-spelers die tevergeefs op een transfer hoopten.

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Na 3,5 jaar bij Ajax is Nicolás Tagliafico toe aan een nieuw avontuur. Vanwege "gemaakte afspraken" waren de Amsterdammers bereid mee te werken aan een vertrek van de linksback, maar concrete interesse bleef uit.

De Telegraaf meldde maandag dat Ajax met West Ham United akkoord was over een transfersom van 12 miljoen euro, maar een overgang naar de Premier League-club lijkt nooit echt dichtbij te zijn geweest. Tagliafico ligt nog tot medio 2023 vast in Amsterdam.

Joey Veerman (Heerenveen)

Joey Veerman werd in juli al eens in verband gebracht met Hellas Verona, maar de middenvelder van sc Heerenveen was in de slotdagen van de transfermarkt het dichtst bij een transfer naar AZ.

De Alkmaarders zochten een opvolger voor de naar Atalanta vertrokken Teun Koopmeiners, maar stuitten - net als Hellas Verona - op de hoge transfersom die de stugge Friezen vroegen. Al snel werd duidelijk dat het verschil tussen vraag en aanbod te groot was, waardoor de 22-jarige Veerman nog minimaal tot januari het shirt van Heerenveen zal dragen.

Oussama Tannane (Vitesse)

Samen met Riechedly Bazoer gold Oussama Tannane als de grote blikvanger van het Vitesse dat afgelopen seizoen knap vierde werd en de bekerfinale haalde. De Marokkaanse spelmaker leek klaar voor een stap hogerop en trainer Thomas Letsch bereidde zich al voor op een leven zonder zijn creatieveling. Alleen tegen Willem II begon Tannane dit seizoen in de basis.

Van een transfer is het echter niet gekomen. Dat kan overigens nog steeds, want in onder meer Rusland en Turkije is de markt nog een week open.

André Onana (Ajax)

Hoe snel een carrière een negatieve wending kan nemen, bewijst André Onana. Als een van de betere doelmannen in Europa behaalde hij met Ajax de halve finales van de Champions League en werd hij kampioen van Nederland.

Een toptransfer leek een kwestie van tijd, totdat Onana zijn dopingschorsing kreeg. Ajax bood hem desondanks een nieuw contract aan, maar de Kameroener weigerde en zinspeelde op een transfer deze zomer.

Het Olympique Lyon van Peter Bosz werd concreet, maar de doelman gokte op een grotere club. Die kwam niet, waardoor Onana zich vanaf zaterdag weer mag melden op het trainingsveld van 'De Toekomst'.

David Neres (Ajax)

Ruim twee jaar geleden was het Chinese Guangzhou Evergrande nog bereid 43 miljoen euro op tafel te leggen voor David Neres. Ajax wees het aanbod destijds af, omdat de beoogde vervanger niet aangetrokken kon worden.

Inmiddels is de 24-jarige Braziliaan flink gezakt in de pikorde. Op zijn positie moet hij Antony en Steven Berghuis voor zich dulden. Directeur voetbalzaken Marc Overmars maakte er geen geheim van uit te gaan van een vertrek van de buitenspeler, maar ondanks interesse van Leicester City gebeurde dat niet.