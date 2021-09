Antoine Griezmann keert na enkele zenuwslopende sloturen van de zomerse transfermarkt terug bij Atlético Madrid. De Franse spits wordt door FC Barcelona voor minstens één seizoen verhuurd aan de regerend landskampioen van Spanje, wat hoogstwaarschijnlijk de komst van Luuk de Jong naar Barcelona mogelijk maakt.

Atlético zou ook een koopoptie ter waarde van 40 miljoen euro hebben bedongen in de huurovereenkomst met FC Barcelona, zo melden verschillende Spaanse media woensdag. Atlético mag Griezmann ook nog een seizoen langer huren.

Het is niet duidelijk waarom FC Barcelona de dertigjarige Griezmann verhuurt. Mogelijk speelt het hoge salaris van de Fransman en de beroerde financiële situatie van de club van trainer Ronald Koeman een rol in het tijdelijke vertrek. FC Barcelona meldt expliciet in het persbericht dat Atlético zijn jaarsalaris van naar verluidt 40 miljoen euro overneemt.

Griezmann maakte in 2019 voor 120 miljoen euro de overstap van Atlético Madrid naar FC Barcelona, maar de spits kon de hooggespannen verwachtingen bij de 26-voudig landskampioen niet waarmaken. In 102 officiële wedstrijden kwam hij tot slechts 35 doelpunten.

Antoine Griezmann was van doorslaggevende waarde in zijn eerste periode bij Atlético Madrid. Foto: ProShots

Transfer Griezmann kwam pas op laatste moment rond

In zijn eerste periode bij Atlético was Griezmann een stuk succesvoller. Van 2014 tot 2019 maakte hij 133 doelpunten in 257 officiële duels. Met 'Los Rojiblancos' reikte hij in 2016 tot de finale van de Champions League en won hij twee jaar later de Europa League. In de finale tegen Olympique Marseille (3-0) had hij met twee goals een groot aandeel in die Europese clubtitel.

Het was dinsdag op de laatste dag van de transfermarkt lang onduidelijk of Griezmann daadwerkelijk bij Atlético Madrid zou terugkeren. Verschillende Spaanse media melden woensdag dat de transfer pas in de sloturen van de zomerse transferperiode rondkwam. De komst van Griezmann kon pas worden afgerond toen Saúl werd verhuurd aan Chelsea.

Door het vertrek van Griezmann maakt Luuk de Jong hoogstwaarschijnlijk de spectaculaire transfer van Sevilla naar FC Barcelona. Diverse media, waaronder VI, het AD en enkele Spaanse kranten, melden dat FC Barcelona zich meldde voor De Jong toen sprake was van een vertrek van Griezmann.