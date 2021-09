Javairô Dilrosun speelt de rest van het seizoen voor Girondins Bordeaux. De enkelvoudig Oranje-international wordt gehuurd van Hertha BSC, zo meldde de Franse club in de nacht van dinsdag op woensdag, kort na het sluiten van de zomerse transfermarkt.

De 23-jarige Dilrosun werd eerder deze zomer gelinkt aan Feyenoord, maar tot een transfer naar Rotterdam kwam het niet. Nu maakt hij de overgang naar Bordeaux, dat met twee punten uit vier wedstrijden slecht begonnen is aan het seizoen in de Ligue 1.

Dilrosun heeft nog een contract tot medio 2024 bij Hertha, dat hem in 2018 overnam van Manchester City. Eind dat jaar speelde hij enkele minuten in het Nederlands elftal in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (2-2).

Sindsdien kampte de door Ajax opgeleide Dilrosun geregeld met blessures en ging hij in mei van dit jaar niet mee met Jong Oranje naar de eindfase van het EK. Afgelopen zaterdag mocht hij nog wel invallen bij Hertha BSC in de met 5-0 verloren Bundesliga-wedstrijd tegen Bayern München.

Bordeaux, dat in 2009 de laatste van in totaal zes landstitels pakte, heeft een optie tot koop bedongen in het huurcontract van Dilrosun. "Javairô heeft specifieke kwaliteiten. Ik ben ervan overtuigd dat hij snel zal integreren in ons team", aldus technisch directeur Admar Lopes, die Dilrosun een "speciale speler" noemt.

Dilrosun is een van de vele Nederlandse spelers die deze zomer de overstap maakt naar de Ligue 1. OGC Nice haalde bijvoorbeeld Calvin Stengs, Justin Kluivert en Pablo Rosario, terwijl Myron Boadu bij AS Monaco tekende. Stade Reims nam dinsdag Azor Matusiwa over van FC Groningen.