Luuk de Jong is door zijn verrassende transfer van Sevilla naar FC Barcelona de 22e Nederlandse speler in de geschiedenis van de Spaanse topclub. De Oranje-international maakte dinsdag vlak voor het sluiten van de transfermarkt op huurbasis de overstap naar de club van trainer Ronald Koeman, die een optie op koop heeft.

Johan Cruijff was in 1973 de eerste Nederlander die het shirt van Barcelona droeg, terwijl ook landgenoot Johan Neeskens in de jaren zeventig naar Catalonië trok. Koeman maakte in 1989 de overstap naar Spanje.

In de jaren negentig nam het aantal Nederlanders fors toe met onder anderen Richard Witschge, Michael Reiziger, Phillip Cocu, Patrick Kluivert en de broertjes Frank en Ronald de Boer, die allemaal meerdere jaren voor Barcelona uitkwamen.

In het vorige decennium maakten drie spelers van Nederlandse bodem de overstap naar Catalonië: Ibrahim Afellay in 2010 van PSV, Jasper Cillessen in 2016 van Ajax en Frenkie de Jong in 2019 van Ajax. De in Almere geboren Sergiño Dest wordt niet meegerekend, omdat hij Amerikaans international is. Ook Danny Muller, die in 1988 bij Barcelona tekende, is buiten beschouwing gelaten: hij speelde nooit een competitiewedstrijd voor de Spaanse club.

Deze zomer werd Memphis Depay, die transfervrij overkwam van Olympique Lyon, de 21e Nederlander in dienst van Barcelona en nu is Luuk de Jong dus nummer 22.

Nederlanders bij FC Barcelona Johan Cruijff - 1973 tot 1978

Johan Neeskens - 1974 tot 1979

Ronald Koeman - 1989 tot 1995

Richard Witschge - 1991 tot 1993

Jordi Cruijff - 1993 tot 1996

Michael Reiziger - 1997 tot 2004

Ruud Hesp - 1997 tot 2000

Winston Bogarde - 1997 tot 2000

Boudewijn Zenden - 1998 tot 2001

Phillip Cocu - 1998 tot 2004

Patrick Kluivert - 1998 tot 2004

Ronald de Boer - 1999 tot 2000

Frank de Boer - 1999 tot 2003

Marc Overmars - 2000 tot 2004

Giovanni van Bronckhorst - 2003 tot 2007

Edgar Davids - 2004

Mark van Bommel - 2005 tot 2006

Ibrahim Afellay - 2010 tot 2014

Jasper Cillessen - 2016 tot 2019

Frenkie de Jong - 2019 tot heden

Memphis Depay - 2021 tot heden

Luuk de Jong - 2021 tot heden

Sevilla betaalde 15 miljoen euro voor De Jong

De 31-jarige De Jong stond nog tot medio 2023 onder contract bij Sevilla, waarbij hij geen basisspeler meer was. Vanwege het gebrek aan speeltijd behoort hij momenteel ook niet tot de Oranje-selectie, die zich voorbereidt op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van woensdag in en tegen Noorwegen.

In de zomer van 2019 betaalde Sevilla PSV 15 miljoen euro voor De Jong. Hoogtepunt in zijn jaren bij de club uit Zuid-Spanje waren zijn twee goals in de met 3-2 gewonnen Europa League-finale van 2020 tegen Internazionale.

Het is niet bekend wanneer Luuk de Jong zijn debuut kan maken voor Barcelona. De volgende wedstrijd van de ploeg van trainer Koeman is het Champions League-duel met Bayern München op dinsdag 14 september in Duitsland.