Luuk de Jong lijkt na een zenuwslopende ontknoping van de transfermarkt een spectaculaire transfer naar FC Barcelona te maken. Pas in de sloturen van de transferperiode kon de overstap naar de club van trainer Ronald Koeman worden rondgemaakt, zo melden verschillende Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo en Sport.

De transfer van De Jong naar Barcelona kon alleen gestalte krijgen als Antoine Griezmann zou terugkeren bij Atlético Madrid. Atlético moest op zijn beurt Saúl verhuren aan Chelsea om zo ruimte te creëren in het salarisbudget.

Pas veertig minuten na het sluiten van de transfermarkt bevestigde Chelsea de overgang van Saúl. Niet veel later werd ook de verhuur van Griezmann aan Atlético Madrid bevestigd. Een officieel bericht over de komst van De Jong is in de nacht van dinsdag op woensdag nog uitgebleven, maar volgens La Liga waren de papieren wel op tijd ingediend door FC Barcelona.

FC Barcelona zou dinsdag rond 18.00 uur hebben gebeld naar Sevilla voor De Jong, aldus Sport, omdat Koeman nog een extra spits aan zijn selectie wilde toevoegen. Koeman zou volgens Mundo Deportivo in De Jong een gewenste stormram zien. De twee werkten eerder samen bij Oranje, waar Koeman van 2018 tot 2020 bondscoach was.

De 31-jarige De Jong was eerder deze transferzomer nog dicht bij een terugkeer bij PSV, maar PSV-trainer Roger Schmidt zei afgelopen weekend dat de spits niet naar Eindhoven zou komen. De Jong speelde van 2014 tot 2019 bij PSV en won onder meer drie landstitels met de Brabanders.

De Jong is al enige tijd geen basisspeler meer bij Sevilla, waar hij een doorlopend contract tot medio 2023 heeft. De 38-voudig Oranje-international miste een groot deel van de voorbereiding van de club uit La Liga door een knieblessure. Die kwetsuur kostte hem ook al het EK met Oranje.

De Jong derde actieve Nederlandse speler bij FC Barcelona

Na Frenkie de Jong en Memphis kan Luuk de Jong de derde Nederlander worden bij het FC Barcelona van Koeman. De Spaanse grootmacht was ook dicht bij de komst van Georginio Wijnaldum, maar de middenvelder koos voor Paris Saint-Germain.

Eerder op de dag haalde FC Barcelona zo'n 46 miljoen euro op met de verkoop van Emerson Royal (aan Tottenham Hotspur) en Ilaix Moriba (RB Leipzig). De noodlijdende club wendde de opbrengsten aan om zich op het laatste moment te versterken op de transfermarkt.

FC Barcelona kampt mede door de coronacrisis met een schuldenlast van ruim 1,1 miljard euro en kon tot dusver alleen transfervrije spelers vastleggen. Gerard Piqué, Sergio Busquets en Jordi Alba moesten zelfs een deel van hun salaris inleveren om de komst van onder anderen Memphis Depay en Sergio Agüero mogelijk te maken.