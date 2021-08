PSV heeft zich enkele uren voor het sluiten van de zomerse transferperiode versterkt met Carlos Vinícius. De aanvaller wordt voor twee seizoenen gehuurd van Benfica, waarmee trainer Roger Schmidt zijn gewenste voorhoedespeler binnen heeft. In de huurdeal is ook een koopoptie bedongen.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

De 26-jarige Vinícius was in de eerste weken van het nieuwe seizoen op een zijspoor beland bij Benfica, dat vorige week nog ten koste van PSV de groepsfase van de Champions League bereikte. De Braziliaan zat in de return in het Philips Stadion, die in een 0-0-gelijkspel op de bank.

Trainer Schmidt benadrukte eerder deze week dat hij een extra spits bij PSV wilde hebben. Tot de transfer van Vinícius waren Eran Zahavi en de geblesseerde Maxi Romero de enige aanvalsleiders in Eindhoven. "We doen het nu eigenlijk met één spits. Dat is niet normaal", aldus Schmidt.

"We wilden graag een aanvaller met kwaliteit aan de selectie toevoegen en zijn blij dat dit met Vinícius gelukt is", aldus directeur voetbalzaken John de Jong. "Carlos is een complete spits, die in het bijzonder kracht en lengte aan onze aanvalslinie toevoegt. Hij is een goede speler, die al lang op onze radar stond."

Vinícius werd in 2019 voor 17 miljoen euro overgenomen van Napoli en was in zijn debuutseizoen in Lissabon met achttien doelpunten clubtopscorer van Benfica. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor Tottenham Hotspur, waar hij tien keer scoorde in 22 officiële wedstrijden.

Carlos Vinícius was bij Benfica op een zijspoor beland. Carlos Vinícius was bij Benfica op een zijspoor beland. Foto: Getty Images

'Ik ben hier om kampioen te worden'

"Mijn missie is helder: ik ben hier om doelpunten te maken en kampioen te worden", zegt Vinícius op de site van PSV over zijn overstap naar Eindhoven. "Ik ben erg blij om hier te zijn. Mijn eerste indruk van PSV is goed."

"In Brazilië kennen we de club natuurlijk vanwege alle landgenoten die hier speelden en spelen. Ook heb ik met André Ramalho en Bruma gesproken over PSV. Ik voel me welkom en kijk ernaar uit om er samen met iedereen die de club een warm hart toedraagt een mooie periode van te maken."

Vinícius is pas de vijfde versterking voor PSV, na Joël Drommel (FC Twente), Ramalho (Red Bull Salzburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05) en Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion). De Eindhovenaren zagen Mohamed Ihattaren op de slotdag van de transfermarkt verkassen naar Juventus, dat hem weer verhuurde aan Sampdoria.