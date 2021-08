Giorgos Giakoumakis heeft zijn toptransfer te pakken. De spits van VVV-Venlo, die zich vorig seizoen tot topscorer van de Eredivisie kroonde, stapt na lange onderhandelingen voor 2,5 miljoen euro over naar Celtic.

De 26-jarige Giakoumakis tekent een vijfjarig contract bij de Schotse topclub, die vorig jaar voor het laatst landskampioen werd. Zondag verloren 'The Bhoys' de Old Firm tegen aartsrivaal FC Rangers nog met 1-0.

"Celtic is een van de mooiste clubs ter wereld met de beste fans", aldus Giakoumakis op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb deze club al lang bewonderd en het is een eer dat ik dit beroemde shirt straks mag dragen. Dit is voor mij de juiste keuze."

Giakoumakis werd afgelopen seizoen met 26 doelpunten topscorer in de Eredivisie. De spits, die vorig jaar door VVV voor 200.000 euro werd overgenomen van AEK Athene, zag zijn sterke vorm beloond worden met een uitnodiging voor de Griekse nationale ploeg.

Ondanks de topscorerstitel kon Giakoumakis de degradatie van VVV uit de Eredivisie niet voorkomen. De Griek leek vervolgens een transfer te maken naar Werder Bremen, maar de overstap naar de club uit de Tweede Bundesliga viel in het water, naar verluidt vanwege de hoge salariseisen van Giakoumakis.

VVV hield Giakoumakis in de eerste duels in de Keuken Kampioen Divisie uit angst voor een blessure buiten de wedstrijdselectie, waarna Celtic zich meldde in Venlo. VVV heeft volgens Voetbal International ook een doorverkooppercentage van 15 procent bedongen bij de deal.