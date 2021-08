Aanvoerder Sergio Busquets en Jordi Alba leveren salaris in bij het noodlijdende FC Barcelona van trainer Ronald Koeman. In navolging van Gerard Piqué heeft de Spaanse grootmacht een akkoord bereikt met de twee spelers over een loonoffer, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Door het loonoffer van vaste waarden Busquets en Alba kan de aangetrokken Sergio Agüero ingeschreven worden bij La Liga. De Argentijn werd eerder deze zomer transfervrij overgenomen van Manchester City, maar FC Barcelona kon hem nog niet gebruiken omdat niet was voldaan aan de salarisregels van de Spaanse competitie.

FC Barcelona liep honderden miljoenen aan inkomsten mis door de coronacrisis en moet daardoor hard bezuinigen. Omdat het salarisplafond van een club in La Liga is gebaseerd op de omzet, moet de 26-voudig landskampioen zo'n 200 miljoen euro bezuinigen op de salarissen in vergelijking met vorig seizoen.

Vanwege de salarisregels in La Liga kon FC Barcelona het afgelopen contract van Lionel Messi niet verlengen, waardoor de Argentijnse sterspeler na 21 jaar vertrok naar Paris Saint-Germain. Voorzitter Joan Laporta maakte onlangs bekend dat de club ruim 1,1 miljard euro schuld heeft.

Eerder leverde ook al Piqué zijn salaris in, waardoor FC Barcelona ruimte zag om Memphis Depay in te schrijven bij La Liga. Het is niet bekend hoeveel salaris Piqué, Busquets en Alba inleveren. Enkele betalingen in de resterende jaren worden ook uitgesteld.

Ondanks de financiële sores is FC Barcelona goed begonnen aan het nieuwe La Liga-seizoen. De ploeg van trainer Koeman is na drie duels nog ongeslagen en bezet met zeven punten de vierde plaats op de ranglijst.