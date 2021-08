Real Madrid heeft dinsdag kort voor het sluiten van de transfermarkt alsnog toegeslagen, nadat het de club niet lukte Kylian Mbappé over te nemen van Paris Saint-Germain. Het Franse toptalent Eduardo Camavinga komt over van Stade Rennes. FC Barcelona verkocht dinsdag Ilaix Moriba aan RB Leipzig.

Zowel Real als Stade Rennes meldt niets over de hoogte van de transfersom, maar naar verluidt ligt die rond de 30 miljoen euro. De achttienjarige Camavinga tekent een contract tot medio 2027 in Estadio Santiago Bernabéu.

De in Angola geboren Camavinga staat te boek als een van de grootste talenten ter wereld. De middenvelder maakte op zestienjarige leeftijd al zijn debuut in de Ligue 1 voor Stade Rennes.

In 2019 kreeg Camavinga de Franse nationaliteit en een jaar later was hij als zeventienjarige leeftijd de jongste speler bij 'Les Blues' sinds 1914. Inmiddels staat de teller op drie interlands en een doelpunt. Camavinga maakte geen deel uit van de selectie voor het afgelopen EK, waar Frankrijk in de achtste finales werd uitgeschakeld door Zwitserland. Camavinga is de tweede grote naam die deze zomer nieuw is in de selectie van Real, nadat David Alaba transfervrij overkwam van Bayern München.

Eduardo Camavinga in het shirt van de Franse ploeg. Eduardo Camavinga in het shirt van de Franse ploeg. Foto: Pro Shotsa

Barcelona krijgt 16 miljoen euro voor Moriba

FC Barcelona kreeg van RB Leipzig 16 miljoen euro voor de transfer van Moriba, die dinsdag voor vijf jaar tekende bij de Bundesliga-club. De achttienjarige middenvelder speelde afgelopen seizoen veertien wedstrijden in La Liga en scoorde een keer voor de ploeg van trainer Ronald Koeman.

De in Guinee geboren Spaans jeugdinternational speelde sinds 2010 in de jeugdopleiding van Barcelona en debuteerde dit jaar in de hoofdmacht. De Spaanse topclub kan de transfersom goed gebruiken vanwege de financiële problemen.

Eerder op dinsdag werd bekend dat Sergio Busquets en Jordi Alba in navolging van Gerard Pique een deel van hun salaris inleveren om Barcelona te helpen er financieel weer bovenop te komen.