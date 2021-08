FC Groningen is op de slotdag van de transfermarkt aanvoerder Azor Matusiwa kwijtgeraakt aan Stade de Reims. De middenvelder verkast voor 4 miljoen euro naar de Ligue 1-club, waar hij een vijfjarig contract ondertekent. Voor Groningen is het alweer de vierde transfer op Deadline Day. PEC Zwolle vond in Luka Adzic zijn gewenste versterking voor de voorhoede.

De 23-jarige Matusiwa maakte in 2019 de overstap van Jong Ajax naar FC Groningen en groeide bij de 'Trots van het Noorden' uit tot een belangrijke speler. Hij kwam tot 51 wedstrijden voor de ploeg van trainer Danny Buijs, waar hij sinds dit seizoen aanvoerder was. Bij Stade de Reims komt hij te spelen met de Nederlander Mitchell van Bergen.

"Vorig jaar, toen er ook al veel belangstelling voor hem was, vonden wij het te vroeg om een sterkhouder als Azor te laten gaan", aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Hoewel Azor toen al heel graag de overstap wenste te maken, hebben wij hem toen aan zijn contract gehouden."

"Azor heeft die beslissing gerespecteerd, is wederom hard aan de slag gegaan en heeft zich het afgelopen seizoen nog verder ontwikkeld en ons enorm geholpen in de sportieve prestaties van het afgelopen seizoen. Nu was er opnieuw concrete belangstelling voor Azor en vonden wij dat we onder de juiste condities aan een transfer moesten meewerken."

Voor FC Groningen is het alweer de vierde transfer op de laatste dag van de transfermarkt, die in Nederland om middernacht sluit. Eerder vandaag legde de huidige nummer tien van de Eredivisie Sebastian Tounekti (Bodø/Glimt, huur), Laros Duarte (Sparta Rotterdam) en Yahya Kalley (IFK Göteborg) vast.

PEC Zwolle pikte Luka Adzic, die eerder op huurbasis bij Anderlecht speelde, op bij Anderlecht. Foto: Pro Shots

PEC Zwolle vindt in Adzic gewenste aanvaller

PEC Zwolle vond op de laatste dag van de transfermarkt de gewenste aanvallende versterking in Adzic. De aanvaller komt transfervrij over van Anderlecht en tekent een eenjarig contract in Zwolle, met een optie op nog een seizoen.

De 22-jarige Adzic speelde eerder verdeeld over twee periodes nog op huurbasis voor FC Emmen. Afgelopen seizoen degradeerde hij met de club uit Drenthe naar de Keuken Kampioen Divisie, waarna hij terugkeerde bij Anderlecht.

sc Heerenveen huurt Nicolas Madsen tot het einde van het seizoen van FC Midtjylland, onlangs nog de tegenstander van PSV in de derde voorronde van de Champions League. Bij de huurdeal van de Deense middenvelder is een optie tot koop bedongen. Heerenveen huurde eerder op de dag ook al Anthony Musaba van AS Monaco.

Ook RKC was actief op Deadline Day. De Waalwijkers namen doelman Jens Teunckens per direct over van het Cypriotische AEK Larnaca. De 23-jarige keeper tekende een eenjarig contract bij de ploeg van trainer Joseph Oosting.

Willem II pikte Ringo Meerveld op bij Keuken Kampioen Divisie-club FC Den Bosch. De achttienjarige middenvelder tekende een contract tot 2025 bij de Tilburgers. Met de transfer is zo'n 750.000 euro gemoeid, waarmee hij de duurst verkochte speler van FC Den Bosch aller tijden wordt.