De Noorse bondscoach Stale Solbakken verwacht woensdagavond tegen Oranje meer dan alleen doelpunten van spits Erling Haaland. Solbakken wil dat zijn sterspeler ook een aanspeelpunt is in het belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in Oslo.

"Hij moet ook meer dan ooit zijn lichaam goed gebruiken", zei Solbakken dinsdag op zijn persconferentie. "We moeten Haaland ook kunnen aanspelen als hij met de rug naar het doel staat. Zo kunnen we rust creëren als Nederland ons onder druk wil zetten."

Bij zijn club Borussia Dortmund was de 21-jarige Haaland dit seizoen al van grote waarde met drie goals en drie assists in de eerste drie Bundesliga-speelronden. Oranje-bondscoach Louis van Gaal beseft dat de Noren voor een groot deel afhankelijk zijn van de spits.

"Pas als we de passes naar hem blokkeren, zijn we van een probleem af", zei bondscoach Van Gaal dinsdag voor vertrek naar Noorwegen in Zeist. "Maar gelukkig hebben we ook nog goede verdedigers."

'We gaan er het beste van maken'

Noorwegen en Nederland staan na drie speelronden in de WK-kwalificatie in punten gelijk, terwijl koploper Turkije een punt meer heeft. Solbakken vindt het jammer dat de Noren deze kwalificatie tot dusver het thuisvoordeel niet echt kunnen uitbuiten. Vanwege corona moest de Noorse ploeg het thuisduel met de Turken in Málaga afwerken en die wedstrijd ging met 0-3 verloren.

Bij het duel met Oranje zijn er woensdagavond maar 7.000 toeschouwers welkom in het Ullevaal Stadion, dat plaats biedt aan 28.000 fans. "Maar we gaan er het beste van maken", zei de Noorse bondscoach. "We kunnen het Nederland zeker lastig maken."

Noorwegen tegen Nederland begint woensdag om 20.45 uur in het Ullevaal Stadion en de staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak.