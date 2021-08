Feyenoord heeft zich verzekerd van de diensten van Reiss Nelson. De Engelse vleugelaanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Arsenal, nadat een eerdere huurdeal van Amad Diallo van Manchester United afketste vanwege een blessure. Wouter Burger vertrekt bij de Rotterdamse club en tekende dinsdag bij FC Basel.

De 21-jarige Nelson speelde 48 wedstrijden in de hoofdmacht van Arsenal, maar was in Londen voornamelijk invaller. Dit seizoen maakte de rechtsbuiten alleen in de verloren competitiewedstrijd tegen stadgenoot Brentford (0-2) minuten in de ploeg van manager Mikel Arteta.

Nelson kwam pas in beeld bij Feyenoord toen de huurdeal van Diallo niet doorging. De negentienjarige rechtsbuiten van Manchester United raakte zondag geblesseerd op een training, waarop de Engelse recordkampioen besloot hem in Manchester te laten revalideren.

"We volgen Reiss al maanden", aldus technisch directeur Frank Arnesen. "Hem naar Feyenoord halen was in deze transferwindow een van onze prioriteiten, dus we zijn heel blij dat het gelukt is en dat we hem vandaag kunnen verwelkomen."

"Reiss is een zeer creatieve aanvaller, een snelle jongen met een goede actie die het verdedigers in de één-tegen-één heel lastig kan maken", vervolgt Arnesen. "Zo'n speler kunnen we in onze voorhoede goed gebruiken."

Feyenoord was hard op zoek naar een extra aanvaller. Trainer Arne Slot beschikte met Luis Sinisterra, Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen, Aliou Baldé en Naoufal Bannis over slechts vijf voorhoedespelers. Desondanks staat Feyenoord vierde in de Eredivisie en bereikten de Rotterdammers de groepsfase van de Conference League.

Feyenoord krijgt zeven ton voor Burger

Twee uur na de bekendmaking van de komst van Nelson meldde Feyenoord dat Burger naar FC Basel gaat. De twintigjarige middenvelder tekent voor vier seizoenen bij de Zwitserse topclub. Naar verluidt krijgt Feyenoord ongeveer 700.000 euro voor Burger, die nog twee jaar onder contract stond in De Kuip.

Burger stond te boek als een van de grootste talenten binnen Feyenoord en maakte in 2018 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. In de seizoenen die volgden werd hij uitgeleend aan Excelsior en Sparta Rotterdam.

Deze zomer keerde Burger terug bij Feyenoord, maar onder de nieuwe trainer Arne Slot slaagde hij er opnieuw niet in een basisplaats te veroveren. Ruim een week geleden viel hij nog wel in in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0).