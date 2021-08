Feyenoord heeft op de laatste dag voor het sluiten van de transfermarkt toegeslagen met de komst van voormalig Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers en de Engelse vleugelaanvaller Reiss Nelson. Beide spelers worden voor een seizoen gehuurd van respectievelijk KRC Genk en Arsenal. Het was dinsdag een drukke dag voor de Rotterdamse club, want Wouter Burger (FC Basel) en Ridgeciano Haps (Venezia FC) werden op de valreep verkocht.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Feyenoord heeft met Dessers en Nelson de gewenste aanvallende versterking binnen, nadat een huurdeal van Amad Diallo van Manchester United afgelopen weekend afketste vanwege een blessure.

De 26-jarige Dessers eindigde in het door de coronapandemie afgebroken seizoen 2019/2020 als gedeeld topscorer van de Eredivisie. Hij scoorde namens Heracles Almelo vijftien keer en dwong zo een transfer af naar de Belgische topclub Genk. De in Antwerpen geboren Dessers maakte dat seizoen tevens zijn debuut voor Nigeria, het land waar zijn moeder geboren werd.

Bij Genk wist Dessers, die in Nederland naast Heracles voor NAC Breda en FC Utrecht speelde, niet te overtuigen. Hij scoorde vorig seizoen zeven keer in de competitie voor de club waar hij nog tot medio 2024 onder contract staat.

Technisch directeur Frank Arnesen verwacht dat Dessers bij Feyenoord weer de speler wordt die hij was bij Heracles. "Cyriel heeft bewezen dat hij over scorend vermogen beschikt en we zijn ervan overtuigd dat hij dat bij Feyenoord ook gaat laten zien", aldus de Deen op de website van de club.

'We volgen Reis al maanden'

De 21-jarige Nelson speelde 48 wedstrijden in de hoofdmacht van Arsenal, maar was in Londen voornamelijk invaller. Dit seizoen maakte de rechtsbuiten alleen in de verloren competitiewedstrijd tegen stadgenoot Brentford (0-2) minuten in de ploeg van manager Mikel Arteta.

"We volgen Reiss al maanden", zegt Arnesen. "Hem naar Feyenoord halen was in deze transferwindow een van onze prioriteiten, dus we zijn heel blij dat het gelukt is en dat we hem vandaag kunnen verwelkomen."

"Reiss is een zeer creatieve aanvaller, een snelle jongen met een goede actie die het verdedigers in de één-tegen-één heel lastig kan maken", vervolgt Arnesen. "Zo'n speler kunnen we in onze voorhoede goed gebruiken."

Feyenoord krijgt zeven ton voor Burger

Tegenover de komst van Dessers en Reiss staat dus het vertrek van Burger en Haps. De twintigjarige Burger tekent voor vier seizoenen bij Basel. Naar verluidt krijgt Feyenoord ongeveer 700.000 euro voor de middenvelder, die nog twee jaar onder contract stond in De Kuip.

Burger stond te boek als een van de grootste talenten binnen Feyenoord en maakte in 2018 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. In de seizoenen die volgden werd hij uitgeleend aan Excelsior en Sparta Rotterdam.

Deze zomer keerde Burger terug bij Feyenoord, maar onder de nieuwe trainer Arne Slot slaagde hij er opnieuw niet in een basisplaats te veroveren. Ruim een week geleden viel hij nog wel in in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0).

Haps gaat spelen in Serie A

Haps deed dit seizoen alleen als invaller mee in de openingswedstrijd tegen Willem II. De 28-jarige linksback werd vier jaar geleden voor 6 miljoen euro overgenomen van AZ en kende goede periodes bij Feyenoord, maar verloor vorig seizoen de concurrentiestrijd van Tyrell Malacia.

Het is niet bekend wat Venezia betaalt voor de 28-jarige Surinaams international, die nog tot medio 2022 onder contract stond bij Feyenoord. De Italiaanse club dwong vorig seizoen via play-offs promotie af naar de Serie A.

Haps wordt bij Venezia ploeggenoot van Tyronne Ebuehi, die wordt gehuurd van Benfica en vorig seizoen actief was voor FC Twente.