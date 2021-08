Micky van de Ven stapt na een slepend conflict met FC Volendam over naar het VfL Wolfsburg van Mark van Bommel. De Bundesliga-club betaalt zo'n 3,5 miljoen euro voor de verdediger. Sam Lammers speelt tot de rest van het seizoen op huurbasis voor Eintracht Frankfurt.

Rond de transfer van de twintigjarige Van de Ven was veel te doen. De Noord-Hollander spande een arbitragezaak aan tegen FC Volendam om zijn contract tot de zomer van 2023 te ontbinden, omdat er volgens hem sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie, maar de arbitragecommissie van de KNVB stelde de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandag in het gelijk.

Uit de arbitragezaak kwam ook naar voren dat trainer Wim Jonk een deel van de transferwinst van onder anderen Van de Ven ontvangt. Het feit werd ook bevestigd door de club zelf. De constructie was volgens de club noodzakelijk om Jonk aan te kunnen stellen als trainer.

Daags na de uitspraak van de arbitragecommissie bereikte FC Volendam alsnog een akkoord met VfL Wolfsburg over de transfersom voor het talent, dat een contract voor vier jaar tekent bij de huidige koploper in de Bundesliga. Volgens De Telegraaf voldeed ook Feyenoord aan de vraagprijs van FC Volendam, maar Van de Ven koos voor VfL Wolfsburg.

Van de Ven was vorig seizoen aanvoerder van FC Volendam, dat tot de play-offs om promotie naar de Eredivisie reikte. In de eerste ronde van de nacompetitie werd de ploeg van Jonk uitgeschakeld door de latere finalist NAC Breda.

Sam Lammers met het shirt van zijn nieuwe club. Sam Lammers met het shirt van zijn nieuwe club. Foto: Eintracht Frankfurt

Lammers verhuurd aan Frankfurt

Ook Lammers is dit seizoen te aanschouwen in de Bundesliga. De spits wordt door zijn club Atalanta tot het einde van het seizoen verhuurd aan Eintracht Frankfurt. Hij staat nog tot 2025 onder contract bij Atalanta, dat hem vorig jaar overnam van PSV.

De 24-jarige Lammers slaagde er tot dusver niet in een vaste basisplaats te veroveren in de Serie A. Vorig seizoen mocht hij een keer starten in de competitie en viel hij veertien keer in. De voormalig aanvaller van Jong Oranje maakte twee competitiegoals.

In de Bundesliga hoopt Lammers veel meer speeltijd te krijgen. De club van de Oostenrijkse trainer Oliver Glasner had hem al langer op de lijst staan, nadat eerder deze zomer de Colombiaanse spits Rafael Santos Borré werd vastgelegd.

"We zijn erg blij dat Lammers voor Eintracht komt spelen", zegt technisch directeur Markus Krösche dinsdag op de website van de club. "Met zijn fysieke kracht in en rond het strafschopgebied, zijn technische vaardigheden en zijn spelinzicht is Lammers een belangrijke toevoeging."

Door het vertrek van Lammers spelen er dit seizoen drie Nederlanders bij Atalanta: Marten de Roon, Hans Hateboer en de afgelopen weekend van AZ overgenomen Teun Koopmeiners. Bij Frankfurt wordt Lammers de enige Nederlander.