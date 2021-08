Sam Lammers speelt komend seizoen voor Eintracht Frankfurt. De Duitse club huurt de 24-jarige Nederlandse spits voor een jaar van Atalanta.

Lammers staat nog tot 2025 onder contract bij Atalanta, dat hem vorig jaar overnam van PSV. Hij slaagde er tot dusver niet in een vaste basisplaats te veroveren in de Serie A. Vorig seizoen mocht hij een keer starten in de competitie en viel hij veertien keer in. De voormalig aanvaller van Jong Oranje maakte twee competitiegoals.

In de Bundesliga hoopt Lammers veel meer speeltijd te krijgen. De club van de Oostenrijkse trainer Oliver Glasner had hem al langer op de lijst staan, nadat eerder deze zomer de Colombiaanse spits Rafael Santos Borré werd vastgelegd.

"We zijn erg blij dat Lammers voor Eintracht komt spelen", zegt technisch directeur Markus Krösche dinsdag op de website van de club. "Met zijn fysieke kracht in en rond het strafschopgebied, zijn technische vaardigheden en zijn spelinzicht is Lammers een belangrijke toevoeging."

Sam Lammers met het shirt van zijn nieuwe club. Sam Lammers met het shirt van zijn nieuwe club. Foto: Eintracht Frankfurt

Lammers wordt enige Nederlander bij Frankfurt

Door het vertrek van Lammers spelen er dit seizoen drie Nederlanders bij Atalanta: Marten de Roon, Hans Hateboer en de afgelopen weekend van AZ overgenomen Teun Koopmeiners. Bij Frankfurt wordt Lammers de enige Nederlander.

Frankfurt staat momenteel op de veertiende plaats in de Bundesliga met twee punten uit drie wedstrijden. Vorig seizoen eindigde de club als vijfde en plaatste zich zo voor de Europa League.