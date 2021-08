Abdou Harroui verruilt Sparta Rotterdam voor Sassuolo. De 23-jarige middenvelder maakt het seizoen op huurbasis af bij de nummer acht van het vorige seizoen in de Serie A. Daarna maakt hij een definitieve transfer. Sc Heerenveen haalde met Anthony Musaba een nieuwe buitenspeler.

Het was de hele zomer al de verwachting dat Harroui zou vertrekken bij Sparta, maar het duurde lang voordat een club aan de eisen van de Rotterdammers wilde voldoen.

"In Sassuolo hebben we een club gevonden die zowel aan de wensen van Sparta als van Appie voldoet, dus voor alle partijen is dit een prima uitkomst", zegt technisch directeur Henk van Stee dinsdag op de site van Sparta.

Beide clubs doen geen mededelingen over de transfersom, maar de huidige nummer zeventien van de Eredivisie houdt naar verwachting een paar miljoen euro over aan de deal.

Sparta kan zich daardoor mogelijk nog versterken op Deadline Day. Trainer Henk Fraser zei afgelopen weekend na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (2-0) dat hij dringend nieuwe spelers nodig heeft.

Harroui kwam in 2014 in de jeugdopleiding van Sparta en maakte in februari 2018 zijn debuut in de hoofdmacht. In 103 officiële wedstrijden was hij achttien maal trefzeker. "Ik ben Sparta heel erg dankbaar voor de laatste zeven seizoenen", aldus Harroui. "Ik ben blij dat deze deal rond is, maar kijk met veel trots terug op mijn tijd bij Sparta."

Musaba snel terug in Nederland

Musaba keert na een jaar weer terug naar Nederland. Heerenveen huurt de twintigjarige aanvaller voor een seizoen van AS Monaco. De Franse club kocht de Nederlander een jaar geleden voor 2,5 miljoen euro van NEC. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Cercle Brugge, waarvoor hij zes keer scoorde in 29 competitieduels in België.

Musaba is in Friesland de opvolger van Mitchell van Bergen, die vorige week naar Stade de Reims vertrok. "Anthony staat al een aantal jaar bij de scouting op de radar", zegt technisch manager Ferry de Haan op de site van Heerenveen. "Hij is een zeer talentvolle en technisch vaardige buitenspeler met veel power in zijn spel."

Heerenveen raakte ook een speler kwijt op Deadline Day. Couhaib Driouec tekende voor drie seizoenen bij Excelsior. De negentienjarige aanvaller kwam tot vijf duels in het eerste elftal van de Friezen.

Go Ahead huurt aanvaller van Athletic Club

Go Ahead Eagles versterkte zich dinsdag met Iñigo Córdoba. De 24-jarige Spanjaard wordt één seizoen gehuurd van Athletic Club.

De aanvaller speelde 87 duels in de Spaanse La Liga en kwam daarin tot twee goals en tien assists. Bij Go Ahead treft hij zijn landgenoot Marc Cardona.

SC Cambuur legde een nieuwe spits vast. De 1,98 meter lange Let Roberts Uldrikis (23) komt over van het Zwitserse FC Sion en tekent voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen.