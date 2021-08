FC Den Bosch komt definitief voor meer dan 50 procent in Amerikaanse handen. De licentiecommissie van de KNVB heeft dinsdag de nieuwe aandeelhoudersstructuur van de Keuken Kampioen Divisie-club goedgekeurd.

FC Den Bosch hoopt met de Amerikaanse investeerders van Pacific Media Group, Partners Path Capital, Randy Frankel, Chien Lee en Krishen Sud in financieel rustig vaarwater te komen. Drie jaar geleden leek de Brabantse club in handen te komen van de Georgiër Kakhi Jordania, maar die overname kreeg geen akkoord van de KNVB.

Forza FC Den Bosch (een groep lokale ondernemers) en de Stichting Behoud Betaald Voetbal 's-Hertogenbosch houden de aandelen die niet in bezit komen van de Amerikanen. Het zogenoemde 'gouden prioriteitsaandeel' waarmee onder andere de naam, clubkleuren, clubcultuur en vestigingsplaats gewaarborgd zijn, blijft eigendom van Stichting Behoud Betaald Voetbal 's-Hertogenbosch.

De gedeeltelijke overname moet ertoe leiden dat FC Den Bosch op termijn weer gaat meestrijden om promotie, nadat de club afgelopen seizoen alleen FC Dordrecht onder zich hield en als negentiende eindigde.

"FC Den Bosch lijkt nu nog ver verwijderd van de top in de Keuken Kampioen Divisie, maar wij weten dat het snel kan gaan. Vanuit een gezonde basis wel te verstaan," zegt FC Den Bosch-directeur Rob Almering dinsdag.

FC Den Bosch verloor afgelopen vrijdag met 1-0 van FC Eindhoven. Foto: Pro Shots

'Er is een diepe verbintenis'

De club benadrukt dat er ondanks de komst van de buitenlandse investeerders een sterke band blijft met de stad en de regio.

"Er is een diepe verbintenis tussen FC Den Bosch en de mensen in Forza FC Den Bosch B.V. Die relatie is zijn warmte nooit verloren", zegt Rob Kleijzen van de raad van commissarissen. "Hun liefhebben van FC Den Bosch is authentiek en uit het hart. Datzelfde hart gaat ook sneller kloppen als het om ondernemen gaat. Succes bereik je niet alleen en niet zonder verbondenheid met de omgeving. Daarvan zijn we bij FC Den Bosch doordrongen."

In de vorige eeuw was FC Den Bosch nog geregeld Eredivisionist met de zesde plaatsen in de seizoenen 1984/1985 en 1985/1986 als hoogtepunten. De laatste keer dat de club actief was op het hoogste niveau was in het seizoen 2004/2005. Momenteel staat FC Den Bosch zevende in de Keuken Kampioen Divisie met zes punten uit vier wedstrijden.

